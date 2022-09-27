الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة ملفات متعلقة بتحسين التغذية الكهربائية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، وعرض معه لنتائج الجهود التي يبذلها في سبيل تأمين الفيول لشركة كهرباء لبنان من العراق وايران، والذي من شأنه أن يرفع ساعات التغذية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وكالة الأناضول

أردوغان يحذر: استفزازات اليونان خطر عليها

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان من مغبة استفزازاتها "التي تشكل لعبة خطرة عليها".

جاء ذلك في خطاب للشعب، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا "تتابع باستغراب سياسات جارتها اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز". وأضاف: "لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة". وأردف: لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي كافيان لرفع اليونان إلى مستوانا لكنهما يكفيان لجرها إلى مستنقع.