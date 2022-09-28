الجمهورية 27-9-2022

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة للملك تشارلز

ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي عملات معدنية وأوراقاً نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز الثالث، بينما سيظهر رمز الملك أيضاً على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء، وذلك وفقاً لما أعلنه المصنعون وقصر بكنغهام.

وفي الوقت الذي تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عاماً، قال صانعو عملاتها وطوابعها اليوم، الثلاثاء، إنهم سيبدأون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.

نداء الوطن 27-9-2022

بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

تجاوزت عملة بتكوين مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من خمسة بالمئة لتصل إلى 20286 دولاراً. وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولاراً. وتراجع الدولار قليلاً بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الاثنين. وبلغت خسائر عملة بتكوين حوالي 57 بالمئة منذ بداية 2022 وبنسبة 70 بالمئة عن أعلى مستوياتها التي بلغتها عند 67802,3 دولار بتاريخ 9 تشرين الثاني 2021.