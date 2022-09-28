TL

لم يشأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن ينقضي الشهر الأول من المهلة الدستورية من دون الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فحددها الخميس في التاسع والعشرين من الحالي الحادية عشرة صباحاً.

المنار

على مسار آخر, تتجه الأنظار الى إمكان أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد عون لعرض أجواء لقاءاته في نيويورك منها مع هوكستين وللبحث في ملف تأليف الحكومة وسط حذر يسود من جرعات التفاؤل.

nbn

بعد طي صفحة استحقاق الموازنة العامة إلى الاستحقاقين الرئاسي والحكومي در، بعد النقاش الطويل على مدى الأشهر الماضية نجح مجلس النواب في إقرار موازنة العام 2022 التي وبالرغم من كل الملاحظات حملت متنفساً معيشياً لحاجات الناس من خلال الرواتب والإستشفاء والجامعة اللبنانية وغيرها وفي الوقت نفسه شكلت قاعدة يمكن البناء عليها من أجل تحديد شكل ومضمون موازنة العام 2023 وما يجب أن تتضمنه من أمور إصلاحية.

mtv

مرة جديدة يفاجئ الرئيس نبيه بري الجميع. ففيما كان معظم النواب والسياسيين منشغلين بنتائج الموازنة وبإمكان تشكيل الحكومة، إذا برئيس مجلس النواب يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

NTV

الخميس جلسة انتخاب.. ويا هلا بالرئيس لكن الدعوة الرسمية هذه ليست أكثر من استدراج عروض وفض المناقصات الرئاسية.

OTV

على رغم الوعود الخطية الأسبوع الفائت ببت الموضوع في جلسة اليوم، لم يخرج مجلس القضاء الأعلى بتعيين المحقق العدلي الرديف الموعود، الذي يفترض أن ينظر في طلبات إخلاء السبيل للموقوفين في جريمة انفجار المرفأ، والقابعين في السجون لا لسبب، سوى غياب المرجعية القضائية صاحبة الصلاحية للبت في طلباتهم، في ضوء تعطيل التحقيق العدلي للأسباب المعروفة.

LBC

بضع كلمات لا تتجاوز الثلاثين كلمة، افتتح فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري السباق إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فجاء في نص الدعوة:" دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 أيلول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية" إنتهى البيان.

الميادين

أعادت السلطات الكولومبية والفنزويلية فتح حدودهما بعد مضي 7 سنوات على إغلاقها، حيث جرى فتح الجسور التي تربط البلدين.

الجزيرة

حذّرت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها ​المسجد الأقصى​ المبارك، نتيجة عمليات التهويد التدريجية المتواصلة للمسجد وباحاته.

العربية

افادت وكالة "ريا نوفوستي"، نقلاً عن حاكم أوسيتيا الشمالية قوله: "قد يتم فرض ​حالة الطوارئ​ في أوسيتيا الشمالية على الحدود مع ​جورجيا​".