لبنان الحر

أشار رئيس ​جمعية الصناعيين​، ​سليم الزعني​، الى إرتياح وترحيب الصناعيين اللبنانيين لما تضمّنته ​الموازنة العامة​ للعام 2022 من مواد عدة داعمة للصناعة الوطنية.

صوت لبنان

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ بأن "موازنة العام 2022 التي تم إقرارها اليوم في مجلس النواب هي موازنة الضرورة وجاءت بظرف طارئ، والإجراءات التي تم اتخاذها في الموازنة تؤسس لموازنة العام 2023 ومن ضمنها الإصلاحات المطلوبة.

radio orient

دعا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عقد جلسة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 29 أيلول 2022، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

اذاعة النور

بحث مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في ​حركة أمل​ مع العمل البلدي في ​حزب الله​ خلال اجتماع مشترك دوري في مبنى الهيئة التنفيذية للحركة في الجناح، الأوضاع البلدية والاختيارية ووضع الاتحادات والبلديات خصوصاً لجهة تردي الوضع المالي الذي يعيق العمل.

صوت المدى

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، ممثّلة منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في لبنان نورة اورابح حداد، في حضور المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ( ليبنور) المهندسة لانا درغام.