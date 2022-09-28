الديار – فادي عيد

نقل عن معلومات سياسية أن الأمور قد تعود إلى المربع الأول في حال لم تفضِ الساعات المقبلة إلى حلحلة العقد التي استجدّت وفي طليعتها، وفق المعلومات، أن رزمة مطالب رفعها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الرئيس المكلّف، وتقضي بأنه، وبعد تشكيل الحكومة أو التعديلات التي ستطرأ عليها من خلال إضافة أربعة أو خمسة وزراء، وهذه المطالب تشمل ضرورة إجراء تعيينات إدارية في الفئتين الأولى والثانية.

نداء الوطن- راكيل عتيق

نقلت عن القريبين من بري تبريرهم دعوته الفجائية الى جلسة لانتخاب رئيس في غضون يومين، بأنّه يلتزم الأصول الدستورية ولا يقصّر بواجبه الدستوري. وإذ يشير هؤلاء الى أنّه إذا حضر 86 نائباً وتأمّن نصاب الثلثين يُصبح من الوارد انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الثانية، بحيث يُنتخب عندها بأكثرية النصف زائد واحد أي 65 نائباً، يقولون: من ينادي بضرورة انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية، ليتفضّل ويحضر.هذه الدعوة طبيعية بالنسبة الى بري ولا تستدعي "الاستغراب"، وإذا لم تُعقد الجلسة غداً، سيعمد رئيس المجلس الى تحديد موعدٍ جديد، وسيدعو الى جلسات أخرى، في فترات غير متباعدة، الى حين إنتخاب رئيس للجمهورية.