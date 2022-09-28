روسيا اليوم

أوكرانيون كثر يواجهون تهمة الخيانة والتعاون مع روسيا

أعلن فالينتين ريبين، محامي السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، أن العديد من الأوكرانيين متهمون بالخيانة أو التعاون مع روسيا، ويجري استخدامهم كوسيلة ضغط في المفاوضات مع روسيا.

وردا على سؤال صحفي عن عدد الحالات لاتهام الناس بالخيانة في أوكرانيا، قال ريبين في حديث لوكالة "نوفوستي": "كثير جداً، يواجه الناس اتهامات بخيانة الدولة وبالتعاون (مع روسيا) والعديد من الاتهامات التي يتم "حياكتها" حرفيا فقط من أجل وضع شخص في مركز احتجاز قبل المحاكمة ثم استخدامه كأداة في مفاوضات بشأن تبادل أسرى الحرب".

وأشار إلى أنه إذا لم يجر تبادل هؤلاء الناس، فتتم محاكمتهم لاحقا وإرسالهم إلى السجن.