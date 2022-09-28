الوكالة الوطنية للإعلام

قرار للأبيض بإعفاء الوافدين عبر المعابر الحدودية من فحوص ال PCR

أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس ابيض قراراً قضى بإعفاء جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية (البرية، البحرية والجوية) من إجراء فحوص PCR وال Ag Rapid Test، قبل قدومهم إلى لبنان بغض النظر عن وضعهم التلقيحي، وتُلغى كل المذكرات والقرارات السابقة المتعارضة مع هذا القرار.

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يدين هجوم مرسين الإرهابي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الذي نفذته إرهابيتان ضد مقر للشرطة في ولاية مرسين جنوبي البلاد، ولفت إلى استغلال حزب "الشعوب الديمقراطي" لنساء وغسل أدمغتهن لخدمة الإرهاب.