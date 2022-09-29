TL

غدا" تنعقد الجلسة النيابية التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية والأكيد حتى الآن ونسبة" أولا الى "عدم وجود أكتريات في البرلمان الحالي", وثانيا" لمسألة النصاب" فإن أي رئيس لن ينتخب غدا" على رغم كل الدعوات من خارج ومن داخل لانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية الباقي من عمرها واحد وثلاثون يوما".

المنار

امتحان جديد غدا لمجلس النواب وقواه السياسية مع دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن انتحب مصوبا على الرئيس بري مزايدا بزعم تأخره بالدعوة، اصابه اليوم دوار سياسي شديد، وارباك الى حد الضياع من الخطوة التي وضعت الجميع بين تأمين النصاب وتأمين اغلبية الثلثين لاتمام الاستحقاق. فيما اليقين ان حجم التجاذبات والمزايدات سيجعل الجلسة الاولى استطلاعية تذوب خلالها بعض الشعارات وتهدأ معها جولات العنتريات، على ان يدخل الجميع من خلالها الى بداية السباق...

nbn

قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري شريط افتتاح جلسات الإستحقاق الرئاسي بالدعوة الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم غد الخميس ضمن المهلة الدستورية ليقطع الطريق في الوقت نفسه على اصوات عزفت على نغمة "التأخير " لهذه الدعوة بعد مضي 28 يوما على بدء المهلة

مارس الرئيس بري صلاحياته ووضع جميع الكتل أمام مسؤولياتها الدستورية في اتمام الاستحقاق وعدم التباطؤ في قيامها بالواجب.

mtv

جلسةُ انتخاب رئيس الجمهورية غدا هي لجسِ النبض لا اكثر ولا اقل . صحيحٌ ان الكتلَ النيابية ، من مواليةٍ ومعارضة، ستحضرُ وستشارك في عملية الانتخاب ، لكنَ النصابَ سيطير ، وعلى الارجح بعد الدورة الانتخابية الاولى . وفي الدورةِ المذكورة ستتوزع القُوى مبدئيا كالآتي: القوات والكتائب والاشتراكي والتجدد وقسم لا بأس به من المستقلين ونواب السنة سيصوتون لمصلحة ميشال معوض . اما التغييريون فسيكون خيارُهم الى جانب صلاح حنين ...

بالنسبةِ الى قوى الموالاة الامرُ اكثر تعقيدا . فهي لم تتفق بعد على مرشحٍ واحد انطلاقا من التنافس القائم بين جبران باسيل وسليمان فرنجية.

NTV

صفر على سعر الصرف فجر قنبلة مالية نقدية سمع دويها داخل المصارف ونقلت لبنان من عهد ال1500 إلى ال15 ألف قرار كالشر الذي لا بد منه بعد سعر مصطنع للدولار استمر أكثر من ثلاثين عاما وهو القرار الذي سيرسم الحدود للمصارف ويمهد لإعادة الهيكلة القسرية...

فرأسمال البنوك مبني على فعل ماض ممنوع من الصرف وبمجرد صدور قرار التثبيت الجديد سيتبخر الجزء الأكبر من المخزون.

OTV

أما السبب، فعدم امتلاك أي من الأسماء المعلنة أو المستترة خمسة وستين صوتا، هذا إذا سلمنا بتأمين النصاب.

LBC

اعلن وزير المالية يوسف الخليل,تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية ليصبح 15 ألفا مقابل الدولار الواحد في خطوة تهدف الى وقف تدهور العملة ,وتشكل خطوة اولى في اتجاه توحيد سعر الصرف بحسب تعبيره.

المصرف المركزي اكد الخبر,موضحا ان السعر الجديد سيعتمد بدءا من نهاية تشرين الاول المقبل,منهيا بذلك سنين طويلة من تثبيت سعر الصرف على 1507 ليرات مقابل الدولار,بدأت منذ عام 1997.

الميادين

كشف المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، أن "هناك زيادة حادة في عدد الأزمات الإنسانية حول العالم"، داعيًا والمجتمع الدولي إلى زيادة الموارد على وجه السرعة.

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية المجري ​بيتر سيارتو​، "أنني أود أن أشارككم أخبارا سارة- لقد تمكنا من تأمين شحنات ​الوقود​ لشهر أيلول. هذا الصباح، قبل بضع دقائق، وصلت ثاني شحنة خلال سبتمبر إلى محطة باكش".

العربية

صوت مجلس النواب العراقي، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).