لبنان الحر

أعلن الدكتور لابا سمعاني، في مؤتمر صحفي في مركز الرابطة الثقافية في طرابلس، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

صوت لبنان

قال مصدر رئاسي فرنسيّ إنّ "الرئيس إيمانويل ماكرون سيطرح الموضوع اللبناني أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في إسبانيا الجمعة".

radio orient

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية، في ​عين التينة​، السفيرة الامريكية في لبنان ​دورثي شيا​.

اذاعة النور

أشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "أننا تبادلنا في أجواء زيارة رئيس الحكومة لنيويورك التي كانت ناجحة جدا، وتخللها لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومسؤولين فيها".

صوت المدى

عرض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، مع النائب ​جميل السيد​، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية في ظل التعقيدات الطارئة والتي تنذر بعواقب اسوأ في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.