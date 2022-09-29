قتلت إسرائيل 4 فلسطينيين وأصابت 44 آخرين بجروح، في يوم دام هاجم فيه الجيش الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وحوّلها إلى ساحة حرب مفتوحة شهدت الكثير من الاشتباكات المسلحة والمواجهات الشعبية.

قال المتحدث العسكري في بيان: ان قوات من الجيش والوحدة الشرطية الخاصة، شنت هجوماً في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبين أمنيين.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: عملت قواتنا بحزم لاعتقال عدد من الإرهابيين الذين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل إسرائيليين، بينهم شقيق القاتل، الذي نفّذ العملية الإرهابية في تل أبيب.

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل توماس نايدس أنه يتعاون مع الحكومة الإسرائيلية على منع توسع الاستيطان، وقال نايدس الذي يتولى شؤون سفارة بلاده في إسرائيل منذ تسلم الرئيس جو بايدن زمام الأمور، أن موقف الإدارة الأميركية معارض لتوسع ونمو الاستيطان وأنه أوضح هذا الموقف للحكومة الإسرائيلية عدة مرات. وكشف السفير الأميركي عن أنه سيتم اعتباراً من 24 تشرين الأول فتح معبر جسر اللنبي الذي تديره إسرائيل أمام الفلسطينيين بين الضفة الغربية والأردن على مدار الساعة لفترة تجريبية، مضيفاً: سيحدث هذا فرقاً حقيقياً في حياة الناس.

تشير الاستطلاعات المتعلقة بالانتخابات الإسرائيلية العامة، إلى أن قوة معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، ترتفع، وقوة المعسكر المضاد، بقيادة رئيس الوزراء يائير لابيد، تنخفض، وأن الصراع بينهما يدور حلو 155 ألف صوت زيادة، يفتش عنهما لكل منهما بين صفوف مقاطعي التصويت.