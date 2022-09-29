جدد البرلمان العراقي في جلسة عقدها «تحت القصف» أمس (الأربعاء) الثقة برئيسه محمد الحلبوسي وانتخب محسن المندلاوي، الذي يقال أنه مقرب من «الإطار التنسيقي»، نائباً أول لرئيس البرلمان. ولم تحل المظاهرات التي انطلقت صباح الأربعاء في العاصمة بغداد ولا قذائف استهدفت البرلمان في المنطقة الخضراء دون عقد البرلمان جلسته.

عزّزت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان تعاونهما الثنائي بتوقيع 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم في 7 قطاعات. وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى عُمان تلبية لدعوة السلطان هيثم بن طارق.

اتهمت الحكومة السورية أمس «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بـ «الاعتداء» على متظاهرين من أولياء أمور وطلاب مدارس في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة، بعدما تجمعوا أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في شارع السياحي احتجاجاً على إغلاق معاهد ومدارس خاصة وعامة تقوم بتدريس منهاج وزارة التربية التابعة للنظام.

وصل إلى صنعاء، أمس (الأربعاء)، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في إطار مساعيه لإقناع الحوثيين بتمديد الهدنة وتوسيعها وفق الخطة التي اقترحها على الأطراف.

كرّس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، عملياً فكرة وجود حكومتيهما في وقت واحد، دون أن يحسم أي واحد منهما الصراع على السلطة، حيث يعكف كل واحد منهما على عقد اجتماعات مع وزرائهما بشكل شبه يومي للحسم في قضايا خدمية، تهم المواطنين والشعب الليبي.

أعاد الجدل المحتدم بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، حول شروط الترشح للانتخابات العامة، الأزمة السياسية إلى نقطة البداية، وزاد من مخاوف تعطيل المسار السياسي، خصوصاً في ظل مطالب دولية عديدة للطرفين بضرورة سرعة التوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الاستحقاق في أقرب الآجال.