الأخبار/ رلى ابراهيم

تناولت موضوع التعديل في سعر الصرف وقالت بات واضحاً أنّ قرار تعديل سعر الصرف اعتباراً من نهاية تشرين الأول، ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507 ليرات، وقد اتخذ هذا القرار بشكل مغلق بلا علم رئيس الجمهورية ميشال عون، وبلا علم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ولا أي وزير في حكومة نجيب ميقاتي. فالأكيد أنّ تغيير سعر الصرف سينعكس على الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الدولة ومؤسساتها بالعملة الأجنبية، وهذا يشمل الدولار الجمركي بشكل أساسي وهو يفترض أن يشمل أيضاً الضرائب التي تحصّلها الدولة من الشركات. ويفترض أيضاً أن تصبح كل ميزانيات المؤسسات المالية، بما فيها ميزانية مصرف لبنان، والمصارف، وسائر المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص، محتسبة على سعر صرف جديد لا سيما بالنسبة للاستيراد وللمداخيل. وفي دراسة سابقة لوزير المال حول الدولار الجمركي، تبيّن له أنّ "لا تأثير مباشر لها على المستهلك باعتبار أنّ 65% من السلع الواردة معفاة من الرسوم الجمركية، ونحو 40% منها معفى من رسم الـ3%، ما يبقي أثر تطبيق الدولار الجمركي منخفضاً". أمّا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس أشار إلى أنه بمجرد الحديث عن زيادة الرسم الجمركي، استغلّ التجار الفرصة لاستيراد البضائع قبل تطبيق القرار. ويؤكد أيضاً أنّ الضحية الأولى والوحيدة هي المستهلك. وأضاف إنّ الرسم الضريبي سيصيب كل السلع، حتى تلك المعفاة من الدولار الجمركي، ربطاً ببنية الأكلاف والأسعار التي تؤثّر في أي خدمة حتى لو كانت غير مستوردة ولا تُدفع بالدولار الفريش وفي حال لم يتم التحييد عن المواد الأولية المرتبطة بالصناعة. فإذا ارتفعت أسعار 40% من السلع ستنسحب حكماً على بقية السلع.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

تحدّث عن دعوة الرئيس نبيه بري اليوم لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية رغم عدم وجود تفاهمات مسبقة داخلياً وخارجياً على هوية الرئيس الجديد، وهذا يعني حكماً تأجيل الجلسة إلى موعد آخر بانتظار الوصول إلى تسوية تبدو ضرورية ، في ظل برلمان لا يملك فيه أي طرف القدرة على إيصال من يريده إلى سدة الحكم. وفي هذا السياق، زارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا عين التينة والتقت الرئيس نبيه بري الذي أبلغها انه في حال تعذر انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى، فهو لن يقبل فراغاً رئاسياً وسيحدد موعداً لالتئام البرلمان في جلسات مفتوحة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول المقبل. أمّا على المستوى الحكومي، تطرح الكثير من الأسئلة حول مصير الاتصالات الجارية لتعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ووفقا للمعلومات، فان الرئيس ميقاتي أرجأ زيارة القصر الجمهوري، بعد أن تسلّم عبر وسطاء لائحة "رئاسية" تقيد عمل الحكومة الجديدة و"تكبلها" بمطالب أهمّها إقرار قانون التجنيس، وإقرار التعيينات في الفئة الأولى، وإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو الأمر الذي يرفضه ميقاتي. إضافة إلى العودة عن الاتفاق السابق بتعويم الحكومة وإعادة طرح تبديل بعض وزرائها، لكن المصادر تنفي عودة الرئاسة الأولى للمطالبة بتعيين ستة وزراء دولة سياسيين. وفي سياق التداعيات السلبية للدعوة، تأتي تأجيل الإصلاحات المطلوبة من السلطة التشريعية والتي تجمدت بعد تحول المجلس إلى هيئة ناخبة لا تستطيع التشريع إلا بعد إتمام العملية الانتخابية.