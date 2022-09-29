الوكالة الوطنية للإعلام

سامي الجميل : سنحضر جلسة الغد ونقل البلد الى مرحلة جديدة يقتضي ان تتوحد المعارضة

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل "أننا سنشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية غدا"، لافتا الى أنه "ومنذ 48 ساعة لم تتوقف الاتصالات مع كل الكتل من دون استثناء، لأن إنجاز هذا الاستحقاق يمر بوحدة المعارضة"، وقال: "نتواصل مع الجميع أي أصدقائنا وحلفائنا المباشرين في التجمع النيابي، بالاضافة الى كتلة القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال والمستقلين".

وكالة الأناضول

أردوغان يعرب عن امتنانه لنجاح تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن امتنانه لنجاح عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأوضح البيان أن أردوغان وزيلينسكي قيّما خلال الاتصال الهاتفي آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. وأعرب أردوغان عن امتنانه لنجاح عملية تبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، بعد جهود استمرت لفترة طويلة.

وأشار إلى أن شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية يسير وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.