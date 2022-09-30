الجمهورية 30/9/2022

بايرن الجريح للتعويض... وغالتييه ضدّ فريقه السابق

يستضيف الفريق البافاري منافسه باير ليفركوزن صاحب المركز الـ15 (5 نقاط) الليلة، في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة، مع عودة عجلة المنافسات الى الدزران بعد توقف لأسبوعين بسبب النافذة الدولية، مع سجل خال من الانتصارات منذ منتصف آب، زهي حالة لم يعتد عليها منذ سنوات طويلة. لم يحصد بايرن سوى 3 نقاط من مبارياته الـ4 الأخيرة، إذ سقط في فخ التعادل أمام كل من بروسيا مونشغلادباخ وأونيون برلين (1-1) في المرحلتين الرابعة والخامسة ثم أمام شتوتغارت 2-2، قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ 0-1، وهي سابقة في تاريخ النادي منذ 21 عاماً.