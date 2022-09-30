TL

كما كان متوقعا إنتهت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية دون وصول أحد من المرشحين المعلنين وغير المعلنين بل كان الفوز الأكبر للورقة البيضاء التي نالت 63 صوتا من أصوات النواب فيما نال مرشح جزء من المعارضة ميشال معوض 36 صوتا وو احد عشرة صوتا لسليم إدة وعشرة أصوات للبنان فيما نالت ضحية قضية الحجاب الايرانية مهسا أميني صوتا وصوت لنهج رشيد كرامي.

المنار

ضربت الورقة البيضاء الرقم الاعلى في اولى خطوات السباق الرئاسي، فتاهت النوايا السوداء، وتشتت الطيف الرمادي.. وتعقدت الحسبة السياسية على البعض، واحترقت سريعا اصابع المتذاكين، وظهر النشاز في معزوفة اوركسترا من يسمون انفسهم بالسياديين، فسادت بينهم الخيبة، وسرعان ما تبعتها موجات التراشق بالمسؤولية عن تشتت حلفهم الذي ما كان يوما على قلب واحد ...

nbn

طرق الرئيس نبيه بري مطرقته مطلقا العنان للسباق الرئاسي إنسجاما مع حقه الدستوري وصلاحياته.

المطرقة الرئاسية البرلمانية أحدث صداها صدمة في الاستحقاق الرئاسي وألقت بالكرة في ملعب جميع المكونات السياسية وغير السياسية لإنجاز الاستحقاق الوطني في موعده وتجنب تجرع كأس الفراغ الرئاسي المرة.

mtv

لا مفاجآت كبيرة في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. اذ لم يكن احد يتوقع ان يخرج الدخان الابيض من ساحة النجمة وينتخب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. لكن ّغياب المفاجآت الكبيرة لم يحل دون تسجيل مفاجآت صغيرة. أبرزها ان قوى التغيير أحلت اسم سليم اده في الساعات الاخيرة مكان صلاح حنين. كما ان قوى المنظومة لم تحصل على الرقم الذي حصلت عليه في انتخابات رئاسة مجلس النواب، اي انها لم تصل الى الرقم 65 ، ما يؤشر الى وجود مشكلتين حقيقيتين عندها. الاولى عددية ، والثانية تتعلق بالتنافس القائم بين جبران باسيل وسليمان فرنجية، ما جعل الاوراق البيض هي الحل .

NTV

طَبَعَ مجلسُ النواب اليومَ أوراقاً بيضاء من فئةِ الفخامة، لكنّها غيرُ قابلةٍ للصرف إلا تحتَ سقفِ التوافق وهي أوراقٌ تَعكِسُ في باطنِها عجزاً عن تجميعِ الرئيسِ المكسّر، الواقعِ بين ثنائيٍ مقرّرٍ وثالثٍ معطل وأكدت جلسةُ اليوم أنّ الفراغَ سيَحكُمُ طويلاً.

OTV

غدا جلسة رئاسية، لكن لا رئيس.

أما السبب، فعدم امتلاك أي من الأسماء المعلنة أو المستترة خمسة وستين صوتا، هذا إذا سلمنا بتأمين النصاب.

والحل، لتفادي الشغور في سدة الرئاسة، أن يتحاور المعنيون في ما بينهم، وأن يتنازلوا عن لغة التحدي والتعالي، فكفى تشاطرا، كما قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم، كاشفا في مؤتمر صحافي عن المشاركة في جلسة الغد والاقتراع بورقة بيضاء، وعن مقاربة رئاسية جديدة سيطرحها التيار الأسبوع المقبل.

LBC

صحيح أنها "جلسة بروفا"، لكنها حملت من المعاني والمفارقات ما يسمح بالقول إن اللعبة السياسية في لبنان لا تؤثر فيها الثورات كثيرا.

ومن المعاني والمفارقات التي يمكن تسجيلها أن المعارضة نجحت في تسجيل موقف متقدم، من خلال إعطاء النائب ميشال معوض ستة وثلاثين صوتا، والمفارقة هنا أن والده الرئيس الشهيد رينيه معوض نال عدد الأصوات نفسها تقريبا في دورة الاقتراع الأولى في القليعات في تشرين الثاني عام 1989 إذ نال خمسة وثلاثين صوتا قبل أن يفوز في الدورة الثانية باثنين وخمسين صوتا.

الميادين

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن "أي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك للقانون الدولي"، وقال: " ان موقف الأمم المتحدة لا لبس فيه، والاستفتاءات في أوكرانيا ليست تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية".

الجزيرة

وافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار، خلال تبنيه تمديدا للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى ديسمبر المقبل.

العربية

عبرت زعيمة حزب "فراتيللي دي إيطاليا" اليميني الإيطالي جورجيا ميلوني، عن استعدادها للعمل مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط.