لبنان الحر

زار ممثل حركة المقاومة الإسلامية - حماس في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، يرافقه مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض اليوم، السفير الروسي ألكسندر روداكوف.

صوت لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وأمنيا بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

radio orient

اعتبر رئيس" حركة الاستقلال "النائب ميشال معوّض في تصريح بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب ان "هذه الجلسة كانت أولوية، أعلم أن كثيرين يتمنون أن تكون تسميتي اليوم عملية حرق لاسمي وامدّ يدي الى بقية المعارضة وللذين سموا لبنان"

اذاعة النور

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي النائب نديم الجميل، وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة بيروت.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة.