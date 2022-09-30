اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ، تفكيك "شبكة"، زعم أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مكونة من طلاب في جامعة بيرزيت، نُسب إليهم المسؤولية عن "إدارة عمليات تهريب أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية من تركيا عبر قطاع غزة إلى منطقة رام الله"ولم يحدد الاحتلال عدد الطلاب المعتقلين في إطار "إحباط" الخلية المزعومة، كما أنه لم يكشف عن هوية المعتقلين أو موعد تنفيذ حملة الاعتقالات التي أشار إلى أنها تمت بالتعاون مه جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك).

أصيب عدد من المعلمين والطلبة الفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل.وتوفي طفل فلسطيني، يدعى ريان ياسر علي سليمان، ويبلغ من العمر 7 أعوام، في بلدة تقوع بشرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بعد مطاردة قوات الجيش الإسرائيلي طلاب مدرسة، عقب مواجهات شهدتها البلدة.

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن الرئاسة الفلسطينية حاولت تنسيق مكالمة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء يائير لابيد لتهنئته برأس السنة العبرية، وأن مكتب الأخير يماطل في الرد.وذكر الموقع أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أفاد بأن "المكالمة التي لم تتم بعد ستجرى كما هو مقرر لها"، علما بأن صحيفة "هآرتس" ذكرت أن الناطق باسم رئيس الحكومة روعي كونكول، نفى أن تكون إسرائيل قد تلقت طلبا من الرئاسة الفلسطينية حول إجراء مكالمة بين لابيد وعباس.

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ماحثات هاتفية مع نظيرته الألمانية، كريستين لامبرخت، حول اتفاقية وشيكة لبيع ألمانيا المنظومة الإسرائيلية "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، فيما تسعى تل أبيب إلى إقناع واشنطن بمنح ضوءًا أخضر للصفقة.وأشار البيان إلى أن غانتس ونظيرته الألمانية "أكدا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وناقشا "تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودور المجتمع الدولي في إنهاء الحرب".