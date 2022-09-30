أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن عقوبات أميركية جديدة متصلة بإيران، تستهدف 10 كيانات وناقلة نفط.

استدعی رئيس الدائرة الأولی لأوروبا الغربية ب​وزارة الخارجية الإيرانية​، القائم بأعمال ​السفارة الفرنسية​ في طهران، في غياب السفير الفرنسي، على خلفية "البيان الذي ينطوي على تدخل من جانب وزارة الخارجية الفرنسية، ومشاركة ثلاثة مسؤولين فرنسيين في ​احتجاجات​ في ​باريس​، والعمل السخيف الذي أقدمت عليها مجلة شارلي إبدو".وأوضح أن "المسؤولین الفرنسیون یتبعون لعبة مزدوجة من جهة ويستضيفون مجموعات متورطة بشكل مباشر في إثارة أعمال شغب في إيران على مر السنين، ومن جهة أخرى، يدينون قوات ​الشرطة الإيرانية​ لتعاملها مع هولاء المشاغبین"و "ربما تكون السلطات الفرنسية قد نسيت كيف تعاملت قوات الشرطة في هذا البلد بقوة مع ​السترات الصفراء​ التي عطلت الأمن في هذا البلد".

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، "أننا سنرسل مزيدا من القوات إلى ​قبرص​ التركية لحماية القبارصة الأتراك"، مشدداً على أننا "سنوفر كل ما يحتاجونه من أسلحة".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة اعطاء فرصة أخرى للمفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة للعب دور الوسيط.

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إلى أنّ "الغرب يعمل على وضع سيناريوهات جديدة لزعزعة الاستقرار في أراضي دول المستقلة"، معتبرًا أن "الغرب يمارس الضغوط على الدول التي تحاول تقرير مصيرها ومستقبلها بنفسها"مؤكدًا أنّه "هناك عملية صعبة لتشكيل عالم أكثر عدلا تجري أمام أعيننا، والهيمنة أحادية القطب تتداعى بلا هوادة. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع تحملها".

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترفض الاتصالات مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي، وأنها مستعدة حتى للقاءات غير معلنة معهما إن أرادا ذلك.خاصة وأن بعض الدول تطلب من روسيا عقد اجتماعات سرية معها خوفا من حلفائها، وتطلب عدم الإفصاح عنها. وقال: "دولتان في الاتحاد الأوروبي ودولة عضو في الناتو طلبت مباحثات غير علنية معي. قبلت ذلك،ولكن بعد هذا التفاعل بيننا، اختفوا عن شاشات الرادار ولم نسمع عنهم شيئا بعد ذلك".وكشف انه كان من المقرر عقد لقاء مع رئيس قبرص السيد أناستاسيادس بناء على طلبه وأدرجنا لقاءه في جدولنا الزمني وفي الوقت المناسب بالنسبة له وتم نشر هذه الجدول ولكن قبل ساعة من الموعد، أبلغنا موظفوه بأن الاتحاد الأوروبي لم يسمح له بالذهاب للقاء معي... هكذا حرفيا"

أفاد نائب مجلس الدوما الروسي، دينيس بارفيونوف، بتلقى نواب المجلس دعوات إلى الكرملين لحضور حدث سيقع اليوم الجمعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ولم تحدد الدعوات نوع الحدث

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي المحررة إلى كيان الاتحاد الروسي ستقام في الكرملين وسيلقي الرئيس بوتين خطابا هاما بمناسبة هذا الحدث"

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الغواصة الصاروخية النووية الأولى من مشروع 885M "ياسن" التي تحمل اسم "نوفوسيبيرسك"، وصلت إلى إقليم كامتشاتكا للخدمة في أسطول المحيط الهادئ الروسي,واوضحت انه "تم تجديد قوات الغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ بغواصتين نوويتين في وقت واحد. وهما: الغواصة الذرية الصاروخية الاستراتيجية (مشروع 955 أ، بوريه-أ) الحاملة لاسم الأمير أوليغ، والغواصة النووية المزودة بصواريخ مجنحة (مشروع 885 م، ياسن-م) الحاملة لاسم نوفوسيبيرسك".

اعلنت القوات الروسية عن قمع بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابة بطارية "هاوتزر" M777، أمريكية الصنع، وإسقاط طائرتين "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.,و تم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا و14 وحدة من المعدات العسكرية نتيجة لأضرار حريق في نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي رقم 92، وإصابة 6 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع قيادة اللواء الميكانيكي رقم 53،

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن روسيا تخوض حربا مع "الناتو" وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني في الوقت الحقيقي Realtime، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

أعلن مكتب المدعي العام الروسي بدء التحقيق في الأضرار التي لحقت بأنابيب غاز "السيل الشمالي 1 و2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا بمقطعها في مياه الدنمارك والسويد.

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا من اعتقال أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يروج لأفكارالإسلام الراديكالي بين أبناء آسيا الوسطى المقيمين في موسكو وفورونيج.

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما منح به الجنسية لـ72 أجنبيا بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية إيمانويل كويد، والمتأهلون لمسابقة "رياديّو روسيا" في أعمال الإدارة.كما أصدر بوتين مرسوما منح بموجبه الجنسية الروسية لموظف وكالة الأمن القومي الأمريكي السابق اللاجئ إلى روسيا، إدوارد سنودن.

اتهمت المحكمة الجزائية الأمريكية طبيبا وزوجته في الجيش الأمريكي هما "الرائد جيمي لي هنري" وطبيبة التخدير "آنا غابريليان"، بمؤامرة إجرامية بتقديمهما معلومات طبية سرية تتعلق بجنود من الجيش الأمريكي إلى شخص يعمل في السفارة الروسية لدى واشنطن.

نشرت السفارة الإيطالية لدى موسكو على موقعها على الإنترنت بيانا تضمن توصية للمواطنين الإيطاليين بمغادرة روسيا الاتحادية ما لم تكن الاقامة لدواعي الضرورة.

حذرت نائبة الرئيس الاميركي، ​كامالا هاريس​، من مخاوف اندلاع حرب بين ​كوريا الشمالية​ و​كوريا الجنوبية​"، مشددة على "التزام بلادها بالدفاع عن كوريا الجنوبية ثابت وقوي".