حدد الرئيس السوري بشار الأسد بعض أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة البديلة، وقال إن الدولة لا تسعى إلى الربح من ذلك القطاع.زقال بعد إطلاقه المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية، إن "القطاع الخاص يستطيع أن يذهب باتجاه محطات الطاقة البديلة سواء كانت ريحية أو شمسية"، وأشار إلى أن "الشراكة مع القطاع العام ضرورية من ناحية استثمارية ومن ناحية الفائدة العامة عبر توليد الكهرباء".

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، بسبب قصف الحرس الثوري لإقليم كردستان العراق، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وطالبت الوزارة "بإحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والابتعاد عن المنطق العسكري ولغة السلاح في معالجة التحديات الأمنية".

استنكرت مصر والسعودية ودول عربية وغربية , القصف الايراني على كردستان العراق , كما دانت منظمات انسانية القصف الذي ادى الى مصرع وجرح عدد من الاشخاص

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق أسامة عسكر، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر - 132) الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي.وقام رئيس الأركان المصري بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

أكد مساعد الوكيل لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الطرخاني أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية".وحسب اذاعة "موزاييك" فإن من بين المتهمين المطعون في قرار الإبقاء عليهم بحالة سراح راشد الغنوشي وعلي العريض والبشير بلحسن وغيرهم.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باتيلي، باشر مهامه رسميا كممثل خاص جديد للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.و سيبدأ سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا أوائل أكتوبر المقبل.