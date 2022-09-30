تناولت الصحف اليوم الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، إضافةً إلى الملف الحكومي، وسلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كذلك تداعيات قرار سعر صرف ال15000، والتقرير اليومي حول فيروس كورونا.

الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجهورية

عُقدت عند الحادية عشرة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تأمّن النصاب في حضور 122 نائباً وغياب نائبين هما سليم الصايغ وستريدا جعجع واعتذار 4 نواب هم فؤاد مخزومي، نعمت افرام، ابرهيم منيمنة ونجاة صليبا. وإثر انتهاء عملية فرز الأصوات أعلن الرئيس بري النتيجة، ومباشرةً بعيد إعلان النتيجة، بدأ نواب الثنائي الشيعي بالخروج من القاعة ما أدّى إلى فقدان النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة.

وفي التفاصيل، عُلم ان نواب الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي والكتائب والتجدد صوتوا لمعوض. اما نواب التغيير فصوتوا لإده، فيما صوت اللقاء الوطني المستقل لـ"لبنان”"، وصوت نواب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بالورقة البيضاء. كما صوت النائب كريم كبارة لـ”نهج رشيد كرامي".

وفي السياق، أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع من مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية، وأعرب عن أمله في أن تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، إضافةً إلى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ أكثر من 30 سنة، وأوصلت البلاد إلى ما نحن عليه.

أمّا ن بدأ الجولة الثانية من الجلسات قال الرئيس بري عندما أرى أنّ هناك توافقاً سوف أدعو فوراً إلى جلسة وإذا لا فلكل حادث حديث.

الملف الحكومي

بَدا أمس أنّ الحراك الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بات في خواتيمه. وعُلم أيضاً من مصادر مطلعة على الملف الحكومي أنّ ابراهيم سيجري اليوم جولة مفاوضات جديدة بين قصر بعبدا والسرايا الحكومية لاستكمال البحث في موضوع الاسماء التي سيُصار الى تغييرها في التشكيلة الجديدة. وكشفت المصادر أنّه تم تجاوز موضوع الشروط التي وضعها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، واكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أنّه لا يستطيع الالتزام بها منفرداً كونها تحتاج الى توافق مكوّنات مجلس الوزراء، لكنّ بعضها سيتم بحثه في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي مطلع الاسبوع المقبل، وإذا تم الاتفاق اليوم على النقاط العالقة يمكن أن يحصل اللقاء غداً.

وأوضحت المصادر أنّ ما يتم التفاوض حوله هو 4 أسماء على 4 حقائب، وأنّ الوقت لم يعد مفتوحاً لعملية التأليف التي يجب أن تتم بكافة مراحلها.

سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات حيث استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعرض معه أوضاع الوزارة، كما اجتمع مع وزير الاقتصاد أمين سلام الذي قال: "عرضنا في الاجتماع الأمور الأساسية بما فيها الاستمرار بمتابعة وإنجاز خطة القمح والطحين التي عملنا عليها، وأوضحنا أنّ كل الاعتمادات لا تزال موجودة لغاية الوصول إلى تنفيذ قرض البنك الدولي المتوقع خلال ثلاثة أسابيع والذي سيؤمن لنا استدامة في موضوع القمح".

كذلك، عُقد في السراي الكبير اجتماع برئاسة ميقاتي، وحضور وزراء الدفاع والداخلية موريس سليم والداخلية والبلديات بسام مولوي والاشغال العامة علي حمية، ومدير قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمسؤولين الامنيين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات. واستمع المجتمعون إلى رؤية القادة الامنيين فيما خص تنظيم الرحلات غير الشرعية الىاوروبا عبر البحر. واكد الاجتماع، حسبما أعلن مولوي على التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الإطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات وأجهزة المعلومات، حيث تم إحباط أكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان. كما أكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، وألمح دولته إلى أنّ هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل إلى حد تهديد الامن القومي".

تداعيات قرار سعر صرف ال15000

عُلم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان منزعجاً جداً من الاتجاه نحو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار على أساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة. ونُقل عنه تحذيره من أنه "لو استمر هذا القرار ساري المفعول بطبعته الأصلية لكان قد تسبّب بأزمة كبيرة في البلد وبتداعيات مالية واجتماعية"، لافتاً الى "انّ قراراً من هذا النوع يُتّخَذ على نحو متدرّج حتى يتسنى للمواطنين التكيف معه". كذلك عُلم أنّ مراجع عليا تدخلت في هذا الملف وأعادت تصويبه في اتجاه حصر اعتماد سعر الـ 15000 ألف ليرة بالدولار الجمركي تحديداً.

وفي سياق متّصل، غرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر" كاتباً "إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ ألف بعد ضياع استمر ٦ أشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل".

كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.