الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

تحدّثت عن تغيير سعر الصرف وقالت "سعر الصرف الرسمي سيصبح 15 ألف ليرة"، بهذه العبارة المقتضبة تبلّغ اللبنانيون الخبر الصادر أمس عن وزير المالية حسن الخليل بتصريح لوكالة اعلامية اجنبية، من دون أي توضيحات إضافية، باعتبار هذا الاجراء تصحيحي لا بدّ منه، على أن يُطبّق اعتباراً من أوّل تشرين الثاني 2022، وقد أدّى هذا الاعلان، إلى خلق بلبلة وتساؤلات في السوق عموماً وفي صفوف اللبنانيين خصوصاً. في المقابل اكتفت وزارة المال بالقول في بيان: "ستعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد". كذلك أوضحت في بيان آخر، "أنّ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، سوف يتمّ على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي يُعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف، وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يُعمل عليها، والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".

وفي السياق، يقول الخبير المصرفي نسيب غبريل، "إنّ قرار رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الى 15000 الفاً يأتي بعد تثبيت دام نحو 25 عاماً. لذا كان من الأفضل ألا يُعلن عنه بتصريح مقتضب لوكالة أنباء اجنبية، نظراً للبلبلة والخضة التي تسبّب بها في الأسواق"، وأضاف أنّه كان يجب ان يشرحوا للرأي العام، انّ هذه الخطوة تندرج من ضمن الخطوات الأساسية لتوحيد اسعار صرف الدولار المتعددة في الاقتصاد اللبناني. وأنّ هذا القرار يدخل ضمن الاتفاق الذي سبق للبنان ان وقّعه مع صندوق النقد الدولي في نيسان من العام الجاري. كذلك تأتي هذه الخطوة كواحدة من 9 اجراءات مسبقة اتُفق على ان ينفّذها لبنان قبل حصوله على قرض الـ3 مليار دولار. وأكّد غبريل أنّ الاجوبة عن كل تساؤلات الرأي العام ستبدأ تدريجياً بالظهور من خلال سلسلة تعاميم لا شك يعدّها راهناً مصرف لبنان، حتى تتراجع البلبلة في الاسواق. داعياً الى خلق استراتيجية تواصل مع الناس ومع القطاعات، لتفسير تداعيات هذا القرار على مختلف الصعد. واعتبر أنّ تعديل سعر الصرف الرسمي تمهيداً لتوحيد الاسعار هو خطوة اولى من مجموعة خطوات ستؤدي إلى تعويم سعر الصرف الرسمي لاحقاً، ليصبح العرض والطلب في الاقتصاد اللبناني هو الذي يقرّر سعر الصرف، والذي يعتمد بالدرجة الاولى على الحركة الاقتصادية والاستقرار السياسي والانتاج المحلي والاستيراد والتصدير وتدفق رؤوس الاموال وعملية الاصلاح.ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا القرار سيلغي السوق السوداء لسعر الصرف، يؤكّد غبريل انّ هذه الخطوة لن تلغي السوق الموازية، لأنّه في الأساس وجدت السوق الموازية بسبب شح السيولة في العملات الاجنبية بالاقتصاد اللبناني جراء التراجع الحاد لتدفق رؤوس الاموال إلى لبنان نتيجة ازمة الثقة التي بدأت منذ العام 2017. أما عن مصير السحوبات والقروض وغيرها من الإجراءات التي ينتظر المودع بفارغ الصبر لمعرفة كيف ستؤول اليها الامور جراء سعر الصرف الجديد، قال غبريل، إنّ كل الاستفسارات هي قيد الدرس اليوم في المصرف المركزي، ونحن بانتظار ان يصدر تعميماً حولها لإيضاح الصورة.

الديار/ محمد بلوط

تناول موضوع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية وقال لم يكن أحد ينتظر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة الامس التي فاجأ الرئيس نبيه بري في توقيتها الجميع. وأضاف صحيح أنّ الجلسة لم تؤد إلى انتخاب الرئيس، لكنها شكلت محطة مهمة للانتقال في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بوتيرة متقدمة، غير أنّ ذلك لا يعني أنّ الابواب فتحت للتوافق او لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري، نظراً للانقسام الداخلي الحاد حول الرئيس المقبل، ولغياب العامل الخارجي الذي يساهم ويساعد في تسوية ما تبلور اسم رئيس الجمهورية. 63 ورقة بيضاء مقابل 36 لمعوض، بينما غرد النواب "التغييريون" في سربهم وصوّتوا لمرشحهم سليم اده، وفضّل قسم من نواب السنّة أن يقترعوا ل "لبنان". واسقطت ورقتان بعبارتين رمزيتين، الاولى للنائب عبد الكريم كبارة الذي اقترع بعبارة "نهج رشيد كرامي"، وضاعت هوية النائب الذي وضع اسم الفتاة الايرانية مهسا اميني التي توفيت مؤخراً وأدّى ذلك الى احتجاجات في إيران. ويمكن القول أنّ ما جرى في جلسة الامس، أعطى انطباعاً بأنّ تركيبة المجلس لا تسمح بالحسم من أي فريق من الفريقين ما لم تتبدل بعض المواقف داخل كل فريق. ووفقاً للمعلومات فإنّ محاولات توحيد الموقف فشلت رغم الجهود التي بذلت في هذا المجال. اذن الموالون والمعارضون إن صحّ التعبير، أتوا إلى جلسة الامس غير موحدين على مرشح قوي وجدي، وقد أدلى كل طرف بدلوه قبل الدخول في المفاوضات الجدية التي لا تقتصر على الساحة الداخلية في مثل هذه الانتخابات بقدر ما تكون خليطاً للتفاوض الداخلي والخارجي.