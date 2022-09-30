وكالة الأناضول

السويد ترصد تسربا جديدا في أنابيب الغاز نورد ستريم

أبلغت السلطات السويدية، الخميس، عن تسرب جديد في خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم"، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد. ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن قوات خفر السواحل، أنها رصدت تسربا جديدا قبالة سواحل البلاد، وأن سفينة تابعة لها "موجودة حاليا في موقع التسرب"، وفق وكالة أسوشييتد برس و يعد هذا رابع تسرب في أنابيب الغاز يبلغ عنه في المياه الدولية، إذ رصد اثنان منهما قرب السويد، والآخران بالقرب من الدنمارك، حسب أسوشييتد برس