وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

معلومات عن سلاح الغواصات للدول المشاركة في مناورات بحر اليابان

تشارك وحدات بحرية أمريكية ويابانية وكورية جنوبية في مناورات بحرية لتطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الثالثة عالميا، والأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة رقم 13 عالميا، بينما يأتي الأسطول الياباني في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

يمتلك الأسطول الأمريكي 68 غواصة من أصل 484 وحدة بحرية تمثل جميع وحدات الأسطول.

يمتلك أسطول كوريا الجنوبية 22 غواصة من أصل 234 وحدة بحرية تمثل جميع وحدات الأسطول.

يمتلك الأسطول الياباني 21 غواصة من أصل 155 وحدة بحرية تمثل جميع وحدات الأسطول.

يصل إجمالي ما تملكه الدول الثلاث من غواصات إلى 111 غواصة، وفقا لإحصاءات عام 2022.

وأعلنت قوة الدفاع الذاتي اليابانية انطلاق مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة، يوم أمس، مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت في بيان إن المناورات ستجري في بحر اليابان، مشيرة إلى أن هدفها تطوير تدابير دفاعية ضد الغواصات لتأمين منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتأكيد على حرية الملاحة بها.