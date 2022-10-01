TL

بعد سكرة جلسة انتخاب الرئيس عادت فكرة الهم المعيشي بأرقامه وأسعاره المرعبة خصوصا في ظل البلبلة التي خلفها قرار مصرف لبنان ووزراة المال برفع السعر الرسمي للدولار من 1507 ليرات الى 15000 ليرة دفعة واحدة ما أحدث ضياعا في السوق اللبناني سواء على مستوى المصارف او التجار أو المستهلك ورصد خبراء اقتصاديون جملة مفاعيل سلبية لهذا القرار كما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري استياءه إزاء قرار المركزي ومطالبته بحصر الزيادة بالدولار الجمركي فقط.

المنار

لم يحتمل الغرب خطوة الرئيس فلاديمير بوتين بالموافقة على طلب اربعة أقاليم اوكرانية العودة الى الحضن الروسي بناء على استفتاءات شعبية، مع الخشية من تبعاتها التي تعني ان الاوكرانيين ومن يدعمهم من اميركيين وحلف اطلسي باتوا يعتدون على الاراضي الروسية.

هو رسم جديد ليس جغرافيا فحسب انما عسكري واستراتيجي واقتصادي، سيزيد من حالة اللهيب التي تحرق تلك المنطقة وتصيب العالم ككل..

nbn

التوافق هو كلمة السر التي يجب أن تحكم الإستحقاق الرئاسي قبل أن يدلي ال 128 نائبا بأصواتهم في صندوقة الإقتراع وعندما يحضر التوافق يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري فورا الى جلسة جديدة واذا لا فلكل حادث حديث.

وبغض النظر عما تمخض عنها من نتائج لناحية توزيع الأصوات شكلت جلسة مجلس النواب المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية بنسختها الأولى فرصة أمام القوى والكتل النيابية لتتواصل وتبدي رأيها في هذا الاستحقاق.

mtv

ووفق المعلومات فان رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسة اخرى مبدئيا في منتصف الشهر المقبل، سواء حصل التوافق ام لم يحصل، لأنه لا يستطيع الدخول في فترة الايام العشرة الاخيرة للاستحقاق قبل ان يكون المجلس عقد جلستين على اقل تقدير. مع الاشارة الى ان مجلس النواب يصبح في حالة انعقاد دائم في الايام العشرة السابقة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

NTV

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب: إسمعوا ووعوا روسيا لن تكون مستعمرة لكم.. وأضاف لكييف وأسيادها إن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد.

OTV

أسدل رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس الستارة على الجلسة الرئاسية الأولى التي لم تنتج رئيسا، كما كان متوقعا، لكن المسرحية السياسية اللبنانية مستمرة، وأبطالها من أركان المنظومة السياسية الحاكمة منذ ثلاثين سنة على الأقل.

LBC

الدولار الجمركي على 15 ألف ليرة، الذي طرحه وزير المال، يبدو أنه يراوح بين أن يكون غامضا، ما دفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى استدراك الأمر فاعطى حديثا إلى وكالة "رويترز"، وزعه مكتبه، شرح فيه ان سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على "الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع".

الميادين

اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، الى ان "الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن أي تحرك من جانب روسيا يشير إلى أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية"، رغم ما وصفه بأنه "حديث فضفاض" من الرئيس فلاديمير بوتين حول احتمال استخدامها.

الجزيرة

أكد الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا ستحقق "النصر" في النزاع مع اوكرانيا، خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالا بضم اربع مناطق أوكرانية.

العربية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إنه ليس هناك مؤشر إلى استخدام روسي "وشيك" للسلاح النووي في أوكرانيا لكن "الخطر" قائم.