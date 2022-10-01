لبنان الحر

استقبل عضو تكتل "الاعتدال الوطني" وليد البعريني وعقيلته رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوض وعقيلته وفريق عمل مؤسسة رينيه معوض، في دارته في فنيدق، بحضور عدد من فاعليات البلدة وأهال.

صوت لبنان

أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بيانا توضيحيا جاء فيه: "... بعدما تأكد وزير العدل أن جمعية المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان التي تنظم مؤتمرا في فندق السان جورج في بيروت في الاول من تشرين الاول، ولمدة ثلاثة أيام، وهي جمعية اجنبية قد استوفت الشروط المطلوبة وتقيدت بالأصول القانونية، جرى الاتصال بالسلطات الرسمية اللبنانية بعدما تقرر سحب كتاب المنع الذي سبق أن ارسله وزير العدل إلى الداخلية في ٢٦/٩/٢٠٢٢، فاقتضى التوضيح".

radio orient

أشاد رئيس الجامعة اللبنانية الدولية النائب السابق عبد الرحيم مراد، خلال لقاء تربوي عشية بدء العام الجامعي، بموظفي الجامعة الذين "عملوا ويعملون في جد لإنجاح الجامعة والحفاظ على سمعتها حتى انتشرت في غضون أقل من ٢٢ عاما في لبنان والعالم العربي، فوصل عدد طلابها إلى ٣٥ ألف طالب، واعدا بافتتاح المزيد من الصروح التعليمية عربيا، وتحديدا في غزة في فلسطين المحتلة.

اذاعة النور

استقبل سفير دولة فلسطين اشرف دبور، وفدا من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ضم نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان وعضو المكتب السياسي عدنان يوسف.

صوت المدى

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث الى وكالة " رويترز": "إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم".