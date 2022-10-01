أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، مرحلة جديدة من الصراع في أوكرانيا، بعد تكريس أمر واقع جديد من خلال إقرار ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزوباروجيا وخيرسون إلى روسيا الاتحادية. وعلى الرغم من إعلانه استعداد بلاده لخوض مفاوضات مع الجانب الأوكراني بناء على الوقائع الجديدة، فإنه وجه في الوقت ذاته، تحذيراً قوياً إلى كييف ودعاها إلى "وقف كل أشكال العمليات العسكرية ضد الأراضي الروسية"، كما هاجم بعنف الغرب، وأكد أنه "لا تراجع عن قراراتنا". وكما كان متوقعاً فقط، استبق بوتين مراسم توقيع معاهدات ضم المقاطعات الانفصالية في أوكرانيا بتلاوة خطاب حماسي كان في جزء كبير منه موجهاً إلى الداخل الروسي.

رداً على دعوات موسكو للتفاوض مع كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية. سنتفاوض مع الرئيس الجديد"، مضيفاً: "نتخذ قراراً حاسماً عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي". وأدان الرئيس الأميركي جو بايدن "المحاولة المخادعة لروسيا بضم أراضٍ أوكرانية". وقال بايدن في بيان قاسي اللهجة: "روسيا تخرق القانون الدولي وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة وتُظهر ازدراءها للشعوب المسالمة في كل مكان". وبعد دقائق معدودات من إعلان بوتين ضمّ المناطق الأوكرانية "المحررة"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين إن "قرار الضمّ الذي أعلنه بوتين غير قانوني ولن يغيّر شيئاً".

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أقاليم أوكرانية إلى روسيا. وأعلنت وزارة الخزانة فرض العقوبات على أكثر من ألف كيان ومسؤول، محذرة في بيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يترددوا في اتخاذ إجراءات سريعة وخطيرة ضد الأفراد والشركات داخل روسيا وخارجها من المتواطئين في الحرب والاستفتاءات المزيفة.

قتل قيادي كبير في «الحرس الثوري» الإيراني خلال مواجهات في محافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد، أمس، ما فاقم الأزمة الداخلية الإيرانية في ثالث أسابيع اندلاع «انتفاضة المرأة ».

قالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً صوب الساحل الشرقي يوم السبت، في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونغ يانغ خلال أسبوع مع تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

قتل 19 شخصاً على الأقل في عملية انتحارية وقعت صباح الجمعة في مركز تربوي للطلبة في كابل، في حي تقيم فيه أقلية الهزارة وشهد في السنوات الماضية هجمات تعد بين الأكثر دموية في أفغانستان. وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران إن «الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي.

سمحت السويد مجدّداً بتصدير أسلحة ومعدات حربية إلى تركيا بعد طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أعلنت، الجمعة، الهيئة المسؤولة عن الصادرات العسكرية.

شهدت محافظة بلوشستان في جنوب شرق إيران مواجهات مسلحة، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً وجرح 21 آخرين، تزامناً مع دخول «انتفاضة المرأة» التي تعصف بالبلاد أسبوعها الثالث في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 22 عاماً في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى الشرطة غضباً عاماً بين الإيرانيين.