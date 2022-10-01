الجمهورية/ جورج شاهين

تحدّث عن الجلسة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية وقال ستخضع الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس التي عُقدت أمس الاول الخميس لكثير من التدقيق، لتشمل قراءة موازين القوى وفرزها. وكل ذلك يجري مع دخول البلاد الشهر الأخير من العهد، وما يحمله من استحقاقات كبرى، ما يسمح باحتمال وقوع حرائق بالجملة. ومن هذا المنطلق، فإنّ المؤشرات تدلّ على أنّ قرار الثنائي الشيعي كان واضحاً بعدم الخوض في صلب الاستحقاق من اليوم والسبب المباشر، أنّ المشاورات التي قادها "حزب الله" لم تنته إلى ما تريده قيادته. واستناداً إلى هذه المعطيات، فقد تركّزت الاتصالات على معرفة ما جرى قبل الاستناد إلى أرقام الجلسة الانتخابية، لتبرز طريقة التعاطي مع القوى التي ترجمتها أوراقاً في صندوقة الاقتراع، وهي عملية أبرزت من اللحظة الأولى أنّه لا يمكن الاستناد إليها في أي توقعات مقبلة، وأنّ الرهان يجب أن يقود إلى التركيز على جوانب أخرى. كما انّ التشتت الحاصل الذي وزع بقية الأوراق لن تتكرّر مرة أخرى. وأياً كانت هويات المنتخبين بانتماءاتهم الحزبية والسياسية والطائفية، فقد عكست القراءة المعمّقة ضرورة تجاهل كل ما شهدته الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس، وانّ الاستناد اليها في توقّع ما يمكن ان تنتهي اليه عملية الانتخاب، وإنّ من الأجدى التركيز على ما يمكن أن تحمله الفترة المتبقية من المهلة الدستورية التي ستحمل على ما يبدو كثيراً من الاستحقاقات المهمّة. وعلى هذه الخلفيات، نصحت المراجع العليمة بضرورة توقّع أي شيء في هذه الفترة القريبة. فإحياء الحديث عن التشكيلة الحكومية دونه عقبات صعبة ومعقّدة، وكل ذلك يجري على وقع ما يمكن أن تنتهي إليه مفاوضات الترسيم البحري، والتي قد تعكس حجم التدخّلات الدولية التي ستتجاوز بالتأكيد الإرادة اللبنانية المشتتة بين الملفات المعقّدة، لتفتح الأعين على شهر ملتهب.

الديار/ مريم نسر

تناولت ملف ترسيم الحدود وقالت بعد المماطلة الأميركية-الإسرائيلية بملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بات الطرفان أكثر استعجالاً لإنجازه، لعل دخول حزب الله على الخط كان سبباً رئيسياً لهذا التحوّل، أما السبب الآخر فهو انعكاس الحرب الروسية-الأوكرانية على الطاقة في أوروبا وزيادة القلق الأوروبي مع اقتراب فصل الشتاء وحاجته لبدائل خاصة بعد التفجير الذي استهدف خط أنابيب "نورد ستريم" الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. وبحسب التسريبات فإن الإيجابية الإسرائيلية نابعة من قناعة أن الأمور باتت ناضجة وفق المقترح الأميركي الذي يراعي فيه مصلحة الكيان من جهة والمطالب اللبنانية من جهة أخرى أي خط ٢٣ وحقل قانا، أما في ما يتعلّق بالتعويض الذي طلبه الإسرائيلي ورفضه لبنان رفضاً قاطعاً وجدوا له مَخرَجاً ألا وهو أن تدفع شركة توتال جزءاً من أرباحها للكيان وبذلك يُشيع الإسرائيلي أنه أخذ التعويض. أما عن مضمون العرض الخطي للترسيم الذي سيتسلمه لبنان أيضاً من الموفد الأميركي آموس هوكستين، تقول المعطيات إنه يتضمن حصول لبنان على الخط ٢٣ كاملاً، حقل قانا كاملاً، البلوك رقم ١٠ كاملاً. وفي ما يتعلق بما طرحه الإسرائيلي مؤخراً حول "المنطقة الأمنية " وهي منطقة في البحر تُسمى "خط الطفافات" من أيام ترسيم الخط الأزرق بعد عام ٢٠٠٠ وتُعتبر هذه منطقة حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، فإذا حصل عليها لبنان يَعتبر الكيان أنها تشكِّل تهديداً أمنياً له، لذا طالب العدو باعتمادها نقطة أمنية، ولكن عندما قَدّم هوكستين هذا الطرح رفضه الجانب اللبناني بعد دراسته. ولكيلا تتم عرقلة المفاوضات تم تقديم صيغتين للحل، الأولى: أن يتم الاتفاق وتبقى هذه المنطقة عالقة ويجري حولها تفاوض مستقل، والثانية: أن تبقى منطقة عازلة تحت إشراف اليونيفل. وتوضع هاتين الصيغتين في سياق المَخرج لهذه المسألة. وختمت قائلةً إذاً... أيام تفصلنا عن توقيع اتفاق الترسيم بحسب المناخ الأميركي والإسرائيلي والفرنسي وحتى اللبناني.