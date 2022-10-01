روسيا اليوم

روسيا تستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي حول استفتاءات دونباس

استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا، التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وكان مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا على التصويت في مجلس الأمن يوم الجمعة، يدين "تنظيم روسيا لاستفتاءات غير شرعية في المناطق الأوكرانية"، وينص على أن تلك الاستفتاءات "لا يمكن أن تكون أساسا لتغيير صفة المناطق الأربع".

وبالإضافة إلى الفيتو الروسي، امتنعت 4 دول، هي الصين والهند والبرازيل والغابون، عن التصويت، فيما أيدته 10 دول أخرى.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا طرح مشروع القرار على التصويت بأنه "استفزاز".