الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي لـ"رويترز": سعر الـ 15 ألف ليرة للدولار سيطبق تدريجيا مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك وقروض الإسكان والقروض الشخصية

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حديث الى وكالة " رويترز": "إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم".

واضاف: "إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية".

وكالة الأناضول

أردوغان يشيد بمتانة تركيا أمام الأزمة الاقتصادية العالمية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمتانة البلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بكورونا وتوسعت جراء حرب أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة خلال مشاركته في "قمة التحوّل الاقتصادي والنماذج الجديدة" التي أقيمت في ولاية إسطنبول.

وقال أردوغان إن العالم يحاول فهم التحديات الجديدة الناجمة عن وباء كورونا وفترة ما بعد الحرب، والتكيف معها.

وأوضح أنه يمكن القول إن تركيا متقدمة في هذا الصدد على الدول الأخرى في العالم لأنها واجهت هذه التحديات منذ فترة طويلة جدًا.

وتابع: "أثبتنا أننا نسير على الطريق الصحيح من خلال المتانة التي تحلينا بها والقفزات التي حققناها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بالوباء وتوسعت جراء الحرب".