TL

بعد عشرة اعوام ونيف على مفاوضات، منها غير معلن ومنها معلن في مسار الترسيم البحري الجنوبي جاء العرض الذي بلوره الوسيط الأميركي عاموس هوكستين بعشر صفحات مكتوبة بإيجابية وبنسبة معقولة من الانقشاع وقابلة أيضا" للتعديل في حال تطلب الأمر تعديلات وذلك بحسب تأكيد عدد من المعنيين والمطلعين على الملف ومنهم السفيرة الأميركية.. وهو ما أوضحه أيضا" نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب الذي أكد لتلفزيون لبنان حصول لبنان على نسبة عالية مما يريد وإن كان هناك ضرورة لترجمة دقيقة في نقاط التقنيات أو إذا كانت ثمة حاجة لتعديلات غير جوهرية.

المنار

يبدو أن نبرة الصوت كانت أشد فتكا من الصواريخ هذه المرة ، فالصهاينة الذين يقرأون أكثر من غيرهم في كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن لاحظوا تبدلا لافتا في لهجته. وبحسب أوساط صهيونية ، فان كل الاذان في اسرائيل كانت صاغية لسماع ما سيقوله الامين العام لحزب الله في الاونة الاخيرة حيث تحدث باللهجة الحربية ، لهجة هي التي صنعت المتغيرات على الارض والبحر على ما يبدو ، فقد أقر مراقبون صهاينة أن مواقف السيد نصرالله كانت العامل الحاسم في دفع الاميركيين والاسرائيليين نحو الاقرار بالحقوق اللبنانية الكاملة في الترسيم البحري.

nbn

إذا كان الأسبوع قد افتتح بجلسة نيابية على نية إنتخاب رئيس للجمهورية فإن نهايته كانت شاهدا على تحقيق إختراق في جدار ملف ترسيم الحدود البحرية الذي دونه مسار طويل قبل بلوغه شاطئ الأمان المأمول.

الاختراق حققته المسودة المكتوبة لمشروع الاتفاق والممهورة بتوقيع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

mtv

يوم ترسيمي طويل في بعبدا غدا. فعند الساعة الواحدة يجتمع الرئيس ميشال عون بالوفد التقني الذي يضم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ومستشار الرئيس بري علي حمدان. وعند الثالثة يعقد الرئيس عون اجتماعا مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. الواضح من تسلسل الإجتماعين أن الأول هو لإجراء مشاورات تقنية أخيرة حول المقترح الأميركي ، اما الثاني فهو لبلورة القرار اللبناني المناسب.

NTV

كشفت أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لقناة "الجديد"، أن "المُسلمات الأساسية التي طالب بها لبنان بموضوع الترسيم موجودة كاملة في المسودة الخطية التي تسلمها لبنان".

OTV

قبل تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة بعبدا، كل الكلام حول ملف الترسيم عموما، والمقترح الخطي الذي سلمته السفيرة الأميركية إلى رئيس الجمهورية أمس، مجرد انطباعات وتمنيات، ولو أن الأجواء الإيجابية محليا هي الغالبة.

LBC

يدرس الفريق التقني المكلف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل غدا في بعبدا، عرض الوسيط الاميركي الرسمي في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، على ان يرفع ملاحظاته الى الرؤساء الثلاثة الذين سيجتمعون عند الثالثة من بعد الظهر للاضطلاع عليها.

حتى الساعة، يبدو ان الرؤساء الثلاثة لن يعطوا رد لبنان النهائي على العرض غدا، فبحسب معطيات الـLBCI ليس مستغربا وجود بعض الملاحظات عليه، ما يفترض اعادة التواصل مع آموس هوكستين لادخال تعديلات عليها، علما ان هذه الملاحظات وعلى الرغم من اهميتها فهي قد لا تشكل خطرا على الاتفاق برمته .

الميادين

أكدت وزارة الداخلية الألمانية، أن "قواتنا إلى جانب ​الدنمارك​ و​بولندا​ و​السويد​ تقوم بدوريات في المياه البحرية لتأمين منشآت الطاقة"، أشارت إلى "أننا نريد بالشراكة مع الدنمارك والسويد تشكيل فريق للتحقيق في ملابسات تسرب الغاز من خط أنابيب ​نورد ستريم​"، موضحةً أن "فريق التحقيق في حادثة نورد ستريم سيضم خبراء في البحرية والشرطة وضباط المخابرات".

الجزيرة

أعرب ​الأمين العام للأمم المتحدة​ ​أنطونيو غوتيريس​ عن "إدانته الشديدة" للانقلاب الذي نفذته مجموعة عسكرية في ​بوركينا فاسو​ أمس الجمعة، معلنة عزل رئيس ​المجلس العسكري​ السابق بول هنري سانداوغو داميبا.

العربية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي ​شارل ميشال​، أن "قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد نهاية الأسبوع في براغ ستتطرق إلى حماية البنى التحتية الأساسية للاتحاد الأوروبي، بعد التخريب الذي طال خطي أنابيب ​نورد ستريم​ في بحر البلطيق".