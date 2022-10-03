لبنان الحر

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أنّ "ما وصل إليه بلدنا، هو نتيجة لانعدام الإيمان وقلّة المحبّة وطغيان الأنانيّة والمصلحة، ما يطمس الإنسانيّة في قلب الإنسان ويلغي الرّحمة والتّعاطف، فتتغلّب المصلحة الشّخصيّة على محبّة الآخر، وينشأ الاستغلال والاحتكار، والرّبح غير المشروع، وغيرها من الآفات؛ كلّ ذلك في سبيل حبّ الأنا".

صوت لبنان

غادر وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، لبنان للمشاركة في مؤتمر "MEDREG" المنعقد في "دوپروڤنيك" في كرواتيا، بعنوان: "دور الهيئات النّاظمة في مواجهة أزمات الغاز والطّاقة في منطقة البحر المتوسط" بين 3 و5 الحالي، بناءً على دعوة وُجّهت إليه من قبل رئيس المنظّمة، حيث سيرأس الجلسة الأساسيّة.

radio orient

دعا نقيب الصّيادلة جو سلوم، إلى "إقرار ثلاثة قوانين في مجلس النّواب، أوّلها رفع القيمة المخصّصة لدعم أدوية السرطان من 25 مليون إلى 60 مليون شهريًّا، ثانيًا حماية النّظام التتبّعي الّذي يمنع سرقة دواء السرطان وتهريبه إلى الخارج وبيعه في السّوق السّوداء كما جرت العادة، وثالثًا تعديل النّظام المعمول به في الكرنتينا والقاضي بتوزيع الدواء مجّانًا للمرضى الّذين ليس لهم جهة ضامنة؛ على أن يشمل التّوزيع كلّ المرضى".

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أننا "لن نقبل ولن تمر أي ضريبة تطال الشعب في ‏الموازنة العامة، لسنا ضد الضريبة بالمبدأ، بل نحن مع أن يتم فرضها على من يجب أن نحصلها منهم، ‏كالضريبة على المصارف والفوائد والشركات الكبرى والتجار الذين استغلوا التفاوت بقيمة العملة، واحتكروا ‏البضائع وخزنوها وأدخلوها على دولار جمركي بقيمة 1500 ليرة، ويبيعونها للمواطن على دولار يفوق ‏الثلاثين ألف ليرة، ولذلك فإن من شأن هذه الضرائب على أمثال هؤلاء أن تؤدي إلى تأمين الأموال للخزينة، ‏لتمويل النفقات العامة، فيتقاضى الموظفون رواتبهم، وليتمكن المريض من أن يدخل الى المستشفى وغير ‏ذلك من النفقات".‏

صوت المدى

أكّد نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، بموضوع اتّفاق ترسيم الحدود البحرية اللّبنانيّة الجنوبيّة، أنّ "الأجواء إيجابيّة أكثر من أيّ وقت مضى"، مشيرًا إلى أنّ "بانتظار اجتماع اللّجنة المختصّة بعد ترجمة الاتّفاق إلى العربيّة، لطرح الملاحظات اللّبنانيّة عليه".