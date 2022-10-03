الجمهورية – أنطوان فرح

تناول موضوع القرار الذي صدر برفع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة وقال خَطت الحكومة أولى خطواتها في اتجاه توحيد سعر صرف الدولار وفق ما يطالب به صندوق النقد الدولي. لكنّ الخطوة الثانية، والتي يُفترض ان تؤدّي الى ارتفاع سعر الصرف الرسمي الى مستوى السعر الحقيقي الذي يعكسه واقع السوق والواقع الاقتصادي الحالي، دونها عقبات من العيار الثقيل. وأضاف الكثير لم يفهم أو يتفهّم خلفيات وتداعيات هذا القرار، خصوصاً أنّ القرار جاء بشكل مفاجىء، وعلى لسان وزير المالية في حديث صحافي، من دون تقديم أيّة توضيحات إضافية. لكن التوضيحات توالت تباعاً، ولو بشكل متقطع وغير جازم، سواء في بيان وزارة المالية نفسها الذي صدر بعد ساعات على التصريح لتهدئة البلبلة التي تسبّب بها، أو على لسان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي تحدّث بتفصيل إضافي عن الاستثناءات. ولكن وبالرغم من كل هذه التوضيحات يبقى السؤال، متى قد تُقدم الحكومة، وبالتعاون مع مصرف لبنان على تنفيذ المرحلة الثانية من توحيد سعر الصرف الرسمي، وما هو السعر الموحّد الذي سيُعتمد في حينه؟ من خلال كلام ميقاتي، يُستدلّ على أنّ الحكومة لا ترغب في استكمال خطوة توحيد سعر الصرف قبل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وبدء تنفيذ خطة التعافي. في النتيجة، هناك رأيان في هذه المرحلة: رأي يقول بتوحيد اصطناعي لسعر الصرف بحيث يمكن اعتماد سعر منخفض نسبياً، ومن ثم التخلّي عن التدخّل المباشر، وإلغاء التعميم 161، وترك سعر الصرف يأخذ مداه قبل ان يستقر على سعر واقعي. ورأي آخر يقول بوجوب الانتظار ووقف التدخل في السوق وترك الدولار يستقر على سعره المرتبط بالعرض والطلب، ومن ثم الإقدام على توحيده ليكون سعراً حقيقياً وشبه مستقر منذ البداية. لكن، وبصرف النظر عن النظريتين، ما هو ثابت انّ سعر الدولار الحالي في السوق السوداء منخفض بسبب دعمه عبر صيرفة. ولكن يبقى السؤال: الى أين سيتجه الدولار بعد توحيد سعر الصرف ووقف العمل في التعميم 161؟

الديار – هيام عيد

تحدّثت عن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عُقدت الأسبوع الماضي وقالت، مع رفع جلسة الإنتخاب تتوجه الأنظار مجدداً إلى الجلسة المقبلة التي سيدعو إليها قريباً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما أكدت أوساط نيابية مطلعة، بحيث اعتبرت أنه من أولويات المجلس النيابي إنجاز الإستحقاق الرئاسي بمعزلٍ عن كل الإصطفافات التي تكرّست في الجلسة الأخيرة، كما الاجتهادات والتفسيرات الدستورية، واعتبرت أنّ الجلسة المقبلة ستكون مختلفةً بالكامل عن الجلسة الماضية، خصوصاً لجهة اعتماد خيار الإقتراع بورقة بيضاء، لأن النائب مسؤولٌ أمام كلّ ناخبيه من أجل التعبير عن وجهة نظرهم وخياراتهم السياسية وغير السياسية. وفي الوقت نفسه، تحدثت الأوساط نفسها، عن أنّ الدخول في أي جدل دستوري حول الدورة الأولى أو تجاوزها إلى الدورة الثانية، سيعرقل عملية الإنتخاب وسيزيد من حجم العقد السياسية وليس الدستورية والقانونية التي تتحكّم بالإستحقاق اليوم، خصوصاً في حال بقيت العملية برمّتها مرهونةً بالتوافق السياسي أو بالتسوية المرتقبة محلياً وخارجياً، وهو ما ينزع عنها أي التزام بالنص الدستوري. وحذرت الأوساط، من خطورة عدم تطبيق الدستور أو اللجوء إلى الإستنسابية تحت عناوين عدة، خصوصاً وأن الواقع السياسي كما المالي والإقتصادي والإجتماعي لم يعد يحتمل تأخير الإنتخابات وتأجيل الإنطلاق نحو مرحلة سياسية وإقتصادية جديدة.