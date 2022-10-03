أردوغان يفتتح خط مترو أنفاق جديد في إسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في حفل افتتاح خط مترو أنفاق جديد في الطرف الآسيوي ولاية لإسطنبول. وفي كلمة خلال الحفل، تمنى أردوغان أن يعود الخط الرابط بين منطقة "بنديك" ومطار "صبيحة غوكجن"، بالخير على الجميع. وقال أردوغان إن خط المترو الجديد مكون من 4 محطات، ويبلغ طوله 7.4 كيلومترات، ويسهل الوصول إلى المطار الدولي. وأوضح أن طول شبكة السكك الحديدية بإسطنبول تجاوز 270 كيلومترًا، وسوف يتجاوز 366 كيلومترًا مع المشاريع الأخرى. وأكّد أن وزارة النقل والبنية التحتية أنشأت نصف هذه الشبكة، لافتًا إلى جهوده التي بذلها في هذا الإطار امتدت على مدار نحو 20 عامًا. وشدّد أردوغان على أنه بذل جهودًا حثيثة من تنفيذ المشاريع في إسطنبول منذ توليه رئاسة بلديتها (عام 1994) وحتى اليوم. وأضاف: "رفعنا مستوى رفاهية أمتنا عبر الخدمات والمشاريع التي قدمناها لبلدنا ومدننا على مدار العشرين عامًا الماضية". وذكر الرئيس التركي أنهم يتركون عبر هذه الإنجازات بنية تحتية قوية للأجيال الجديدة تمكّنهم من إنشاء المئوية المقبلة لتركيا.