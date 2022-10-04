اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً لبنود العقيدة النووية»، علماً بأن هذه العقيدة تنص على إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية بشكل استباقي؛ رداً على تهديد مباشر لأمنها القومي وسيادتها وأراضيها. ويحمل هذا المبدأ إشارة إلى أن السلاح النووي لا يمكن استخدامه في مواجهات خارج الأراضي الروسية، لكنه يُبقي احتمال استخدامها إذا تم تهديد القوات الروسية بشكل جدي في المناطق التي جرى ضمها حديثاً.

صادق النواب الروس، أمس الاثنين، بالإجماع على قانون ضم 4 مناطق أوكرانية، في خطوة أدانتها كييف وحلفاؤها الغربيون. ويفترض أن يُصادق مجلس الاتحاد (الشيوخ)، اليوم الثلاثاء، وهي الخطوة التي تعد نهائية لدخول قرارات الضم حيز التنفيذ.

أُعيد آلاف الروس الذين جرى حشدهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا، إلى بيوتهم، وأُقيل المفوض العسكري في منطقة خاباروفسك الروسية؛ في أحدث نكسة للتعبئة الإلزامية الفوضوية التي أمر بها الرئيس فلاديمير بوتين لعدد 300 ألف جندي.

استبعد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «غزوا صينيا وشيكا لتايوان»، لكنه وعد بمساعدة الجزيرة على «تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها» أمام غزو محتمل. وقال في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الإخبارية الأحد، «إننا ملتزمون مساعدة تايوان على تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها».

تحوّلت جامعات في إيران، أمس، إلى ساحات لمواجهات بين الطلبة وقوات الأمن، فيما دعا مئات المثقفين إلى «عصيان مدني».

واقتحمت قوات ترتدي أزياء مدنية جامعة شريف الصناعية، وسط تكثيف لحملة الاعتقالات ضد الناشطين والطلاب واستدعاء الرياضيين المؤيدين للحراك الذي أشعلت فتيله وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» قبل ثلاثة أسابيع. وأعلن 65 من أساتذة جامعة شريف الصناعية تضامنهم مع الطلبة.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، امس الإثنين، أن الولايات المتّحدة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة وأكلافاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في ايران، وشدد على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين مع الالتزام بدعم حقوق الإيرانيين في التظاهر والاحتجاج بحرية.

دافع المرشد الاعلى الإيراني علي خامنئي عن أداء قوات الشرطة والباسيج، واتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بالوقوف وراء نزول الإيرانيين إلى الشارع.

تراجعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، مضطرة، عن خططها لخفض ضريبة الأثرياء التي أثارت تمرداً داخل حزبها، الذي بدأ أول من أمس مؤتمره، واضطراباً في الأسواق المالية. وكان من أولى ثمار هذا التراجع انتعاش الجنيه الإسترليني ولو قليلاً.

أكدت الحكومة الأسترالية الاثنين أن «أولويتها القصوى» هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة قرابة 20 امرأة أسترالية و40 طفلاً من عائلات متشددين في شمال شرقي سوريا.

قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، يوم الثلاثاء، إن بيونغ يانغ تدعم ضم روسيا المعلن لأجزاء من أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بتطبيق «معايير مزدوجة» في التدخل في شؤون الدول الأخرى.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، سويلا برافرمان، في مقابلة مع صحيفة «ذا صن»، إن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، ستلتزم بما تعهدت به خلال انتخابات 2019؛ خفض عدد المهاجرين». وأوضحت أن «ما لدينا هو أن كثيراً من العمال ذوي المهارات المتدنية يأتون إلى هذا البلد. ولدينا أيضاً عدد كبير جداً من الطلاب، وعدد كبير جداً ممن يعولونهم».

لقي 4 من إرهابيي «داعش خراسان» مصرعهم على أيدي الشرطة الباكستانية، في بلدة نصير آباد الجنوبية النائية في بلوشستان، وذلك عندما ردت الشرطة المحلية على هجوم بالأسلحة النارية شنته مجموعة من الإرهابيين على سيارة للشرطة.

ارتفعت حصيلة القتلى جراء تفجير انتحاري استهدف، الجمعة، مركزاً تعليمياً في كابل، إلى 53 شخصاً على الأقل، من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وكان انتحاري فجّر نفسه، الجمعة، على مقربة من قاعة دراسية في حيّ بكابل تقطنه غالبية من أقلية «الهزارة» الشيعية، فيما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات الدخول إلى الجامعات.

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.