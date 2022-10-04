TL

فيما كان المفاوض الأسبق السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان يصرح أن المئة بالمئة سيذهب الى لبنان وفق مسودة اقتراح عاموس هوكستين للترسيم البحري بين لبنان والاسرائيليين, ومستغربا" الأمر كانت اللجنة الفنية اللبنانية مجتمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتمحيص في تفاصيل تقنية وادارية واردة في عرض هوكستين. وقد اعقب هذا الاجتماع اللقاء الرئاسي الثلاثي بين الرئيس عون والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري الذي رد لدى وصوله على سؤال صحافي: قمحة او شعيرة؟ فقال : قمحة.

المنار

لم تحتج صفحات هوكشتاين العشر الى كثير من الترجمة والتعريب، فالحديث عن فجر لبنان الجديد بشرت به منابر العزاء العبرية في تل ابيب. وبين الصفحات العشر واسطرها التي اودعها الاميركي اللبنانيين كصيغة حول ترسيم الحدود، نقب المعنيون كثيرا في الابعاد والنصوص، وخلصوا الى ان استخراج الايجابية بعد سنوات الثبات والصمود ووحدة الموقف، واستثمار مكامن القوة الوطنية – باتت وشيكة.

nbn

مرة جديدة أطل لبنان على العالم بمشهد موحد في سبيل ضمان حفاظه على حقوقه في ثروته النفطية والغازية.

لقاء رئاسي ثلاثي تم خلاله وضع الملاحظات ضمن موقف واحد موحد للدولة تمهيد للرد على طرح الوسيط الأميركي في وقت قريب قد يكون يوم غد على أبعد حد. رئيس مجلس النواب نبيه بري وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأمور تتجه نحو قمحة أو شعيرة أجاب: قمحة ونص إن شاء الله.

mtv

الترسيم "ماشي" لبنانيا، لكنه متعثر بعض الشيء اسرائيليا. فاجتماعا بعبدا، التقني والسياسي، انتهيا الى خلاصة ايجابية واضحة، والرد اللبناني على مقترح آموس هوكستين سيقدم غدا على الارجح.

NTV

هي مرحلة المراسيم الجوالة بين لبنان واسرائيل عبر الوساطة الاميركية قبل العوم على بحر النفط والغاز وتقسيم الجغرافيا المائية جنوبا وشمالا .

وللمرة الاولى فإن الاتفاق على التكتم في لبنان هو ساري المفعول بشكل محكم فيما الخلاف الاسرائيلي على ابواب الانتخابات دفع بالقيادات الى كشف اوراقها والحديث بعلانية عن بعض مضامين هذا الاتفاق.

ففي حربه الانتخابية على خصمه بينامين نتانياهو اقر رئيس حكومة تصريف الاعمال يائير لابيد ان اسرائيل ستحصل على مئة بالمئة من حقل كاريش وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني.

OTV

إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، من الواضح بناء على الأجواء الإيجابية التي صدرت عن لقاء بعبدا اليوم، ان لبنان مقبل على مرحلة جديدة، سيفتح صفحتها بلا ادنى شك، التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بما يضع حدا نهائيا للمراوغة الإسرائيلية المعروفة منذ عقود، وللتعطيل الداخلي المكشوف منذ سنين، وبما يحقق وعد الرئيس العماد ميشال عون للبنانيين بتسليمهم وطنا قادرا على أن يكون أفضل مع نهاية ولايته الرئاسية.

LBC

لبنان تسلم العرض الأميركي، درسه، وضع ملاحظاته عليه ، وهو في صدد توجيه رسالة الملاحظات إلى المفاوض الأميركي آموس هوكستين ليسلمها بدوره إلى الجانب الاسرائيلي، وبعد هذه الدورة يعود هوكستين بالرد الاسرائيلي ليدرسه لبنان من جديد.

إنها المفاوضات المكوكية التي تتم بالواسطة عبر الموفد الأميركي، النص مازال سرا، الملاحظات عليه مازالت سرا، أما ما يحكى من كلام ، لبنانيا، فيرجح التفاؤل، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وكل ما يقال إن لبنان أخذ حقه مئة في المئة ولم يتنازل.

الميادين

اعتبر المرشد ال​إيران​ي ​علي خامنئي​، أن "وفاة الفتاة الشابة ​مهسا أميني​ كان حادثا مؤسفا ومحزنا لنا"، لافتاً إلى أن "أعمال الشغب والإخلال بالأمن الأخيرة هي من مخططات ​أميركا​ والكيان الصهيوني الغاصب والمزيف".

الجزيرة

اعتبر وزير الخارجية ال​إيران​ي، حسين أمير عبد اللهيان، انه "ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ ​الاتفاق النووي​، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015".وفي تصريح، أشار المتحدث بإسم الوزارة، ناصر الكناني، الى ان "الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق".

العربية

أكد رئيس الوزارء ​العراق​ي ​مصطفى الكاظمي​، "ضرورة العودة إلى طاولةِ ​الحوار الوطني​ الجامعِ لكل العراقيين لنطرحَ معاً هواجسنا ونناقشَ خلافاتِنا، ونضعَ الحلولَ بناءً على المشتركات"، وشدد على أن "العراق وشعب العراق ومصالح العراقيين هي الغاياتُ التي يجبُ أن تكونَ أمامَنا جميعاً، والهدفُ الذي يجبُ أن يتقدمَ الجميعُ إلى طاولةِ الحوارِ الوطني".