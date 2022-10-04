لبنان الحر

لفت عضو تكتّل "نوّاب التّغيير" النّائب مارك ضو، إلى أنّ "المفاوضات القائمة اليوم، بعد 17 تشرين الأوّل 2019 والانتخابات النيابية، لا تنحصر فقط برئاسة الجمهورية، إنّما ترتبط بإعادة تكوين السّلطة السّياسيّة والاقتصاديّة والماليّة".

صوت لبنان

أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، إلى أن "لبنان كان في موقع متقدم في ​المفاوضات​ من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التى استندت على هذين العاملين"، وأكد أن "الجو إيجابي جدا، وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أن لبنان نال أكثر من الجانب الآخر باعترافه".

radio orient

أشار عضو لجنة التربية النائب ​إدغار طرابلسي​، إلى أننا "نريد اليوم في ​لجنة التربية النيابية​ أن نتناقش مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، بدولرة الأقساط والسقوف المرتفعة وتحديات ​العام الدراسي​".

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، "أنّنا اليوم في طَور إنجازات جديدة على مستوى بلدنا، وعلى مستوى ترسيم حدودنا البحريّة، وما أصبَحَ واضحًا اليوم أنّ موقف لبنان هو موقفٌ قويّ أمّا موقف العدوّ فهو موقفٌ ضعيفٌ ومُربَك. وهنا العبرة متى كان الإسرائيلي يقِف مِثلَ هذا الموقف".

صوت المدى

أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قبلان قبلان، أنّه "يتمّ الضّغط علينا اليوم بكلّ شيء، بالمحروقات والكهرباء والماء والطحين والدواء"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الضّغط من الدّاخل والخارج وهو مبرمَج، فهناك مراكز دراسات تقوم بهذه المهمّة".