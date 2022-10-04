نداء الوطن / غادة حلاوي

تناولت موضوع ترسيم الحدود وقالت دوّن لبنان ملاحظاته على نص الورقة الاميركية المتعلقة بالاتفاق على الحدود البحرية وسيسلمها إلى الوسيط الاميركي آموس هوكستين اليوم أو غداً على أبعد تقدير، وإنّ الملاحظات ليست جوهرية لكنها تزيل أي التباس في فهم المفاهيم أو توضيح الاحداثيات المنصوص عنها. ومن الناحية القانونية في لبنان يحتاج الاتفاق إلى توضيحات بشأن آلية التعاطي القانونية معه من ناحية التوقيع المطلوب عليه وابلاغ الامم المتحدة بالاحداثيات الجديدة. وفي هذا السياق، عرف لبنان كيف يتعاطى بعناية فائقة من الناحية القانونية، إذ راعى مسألتي "حزب الله" بالنسبة للعلاقة مع اسرائيل والتطبيع وتجنب الخلاف في ما يتصل بالشروط القانونية للتوقيع. لذلك حرص رئيس الجمهورية ومنذ البداية على التشديد على مسألة مهمة وهي التأكيد وارسال الرسائل حيث يجب، من أنه اتفاق وليس تطبيعاً ولن يكون معاهدة ولا يسري عليه مفعول المادة 52 من الدستور، وإنّ ما سيحصل هو التوقيع على اتفاق عسكري من قبل وفد تقني وعسكري ومدنيين على انه اتفاقية "اعتراف بحسن النوايا". مصادر أخرى معنية بما تم التوصل إليه أوضحت أنّ كل تلك التفاصيل متفق عليها مسبقاً وتمّ الاتفاق بشأنها مع الوسيط الاميركي ووردت ضمناً في الاتفاق، موضحة ان المقترح الاميركي ليس اتفاقاً بين دولتين، بل هو اعتراف من جانب كل دولة بما تضمنه المقترح الاميركي، وهذا لا يحتاج لا الى مجلس نواب ولا الى توقيع رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، تتابع المصادر الشرح وتقول: "حين توافق إسرائيل على الملاحظات يذهب لبنان على رأس وفد يتم تحديده الى الناقورة، ورئيس الوفد يوقع الاتفاق وتتبلغه الامم المتحدة كرسالة ترسلها وزارة الخارجية وليس من قِبل أي من الرؤساء". ولكن من يراقب تنفيذ هذا الاتفاق ويضمن التزام الاطراف المعنية ببنوده؟ "لا جهة قانونية ملزمة بذلك وقانون البحار غير ساري المفعول هنا لكون إسرائيل لم تلتزم التوقيع عليه، ولذا فإنّ المنطقي أنّ الجانب الاميركي الذي أدار عملية التفاوض ووضع الاتفاق سيكون الراعي الرسمي لتنفيذه والمشرف المباشر إلى جانب الفرنسيين. كذلك ستكون الامم المتحدة العين الساهرة على تنفيذ هذا الاتفاق، لكن حكماً ليس قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب والتي يرفض "حزب الله" حكماً وجود أي دور لها في عملية المراقبة البحرية للحدود .

الديار / جويل بو يونس

تحدّثت عن ملف ترسيم الحدود وقالت كان الجميع متشائماً حيال إمكان إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل" قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبالفعل، اذا لم تطرأ اية مفاجآت عكسية، تقول اوساط مطلعة، أنّنا على قاب قوسين من تحقيق هذا الانجاز التاريخي للبنان. وبالانتظار، توجهت الانظار أمس إلى بعبدا، حيث عقد بدايةً الاجتماع الفني التقني للوفد المعني بالملف، قبل أن يتحوّل الاجتماع إلى سياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع انضمام اللجنة الفنية التقنية للحاضرين، والذي خرج بعده بري مجيباً رداً على سؤال للصحافيين ب :"قمحة انشالله"، ليتبعه بوصعب فيصرح من على منبر بعبدا بكلام أيضاً إيجابي، معلناً أنّه اليوم على ابعد تقدير سيكون الرد اللبناني جاهزاً على مسوّدة الوسيط الاميركي، آملاً في أخذ جواب نهائي من هوكستين قبل نهاية الاسبوع الحالي، ومشدداً على الموقف اللبناني الموحد كما كان دوماً. وتتابع المصادر بأنّه في حال سارت الامور كما هو مخطط لها، فيفترض أن يتم تحديد تاريخ الاجتماع المرتقب في الناقورة، أمّا أواخر الاسبوع الحالي أو أوائل الاسبوع المقبل، حيث يوقّع لبنان على الورقة الخاصة به والتي تتضمن مطالبه، فما يوقع "الاسرائيلي" على ورقته الخاصة على أن ترسل لاحقاً إلى الأمم المتحدة . هذه الإيجابية على الجبهة اللبنانية، أمّا على الجبهة "الاسرائيلية" حيث يسود الارباك والتناقض بالمواقف على أبواب إنتخابات وشيكة، فكشفت أوساط بارزة عن معطيات تفيد بأنّ كل ما سرّب بالاعلام في الساعات الماضية عن معارضة "إسرائيلية" لما تم التوصّل له بملف الترسيم مع لبنان ليست إلاّ من باب المزايدات الانتخابية، لأنّ الحكومة "الاسرائيلية" تدرك بأنّ المصلحة العامة هي بانجاز هذا الاتفاق.