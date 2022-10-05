TL

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 62مليون و500ألف دولار اميركي بمعدل 29.800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

المنار

فيما لبنان يلامس الوصول الى حقه من اعماق البحار، غرق العدو الى حد الاختناق السياسي، وتداخلت خطوطه الامنية مع تلك الانتخابية ، حتى بات الاشتباك العبري غير المسبوق – على شاشات الاعلام.

هو انجاز جديد يسجل للبنان وقوته، التي طالما استخرجت عزته قبل نفطه، وحفظت سيادته قبل حقه، وحمت مع وحدة موقف قادته حدود المصلحة الوطنية .. ومن لا يريد أن يفهم حجم الانجاز الموعود، ولا يستسيغ العربية، فليقرأ بالانكليزية او حتى بالعبرية ، فبعد السفير الاميركي في تل ابيب اتى الدبلوماسي الاميركي ديفد شينكر – الذي علق ذات يوم على حبال الترسيم – ليصرخ بوجع سياسي ان ما جرى من تراجع اسرائيلي غير مسبوق، واعطى لبنان كل ما يريد، اما الصهاينة قادة ومحللين فقد اقروا لحزب الله وسيده بالقدرة على انتزاع كامل المطالب اللبنانية.

nbn

رغم وفرة الملفات المحلية الضاغطة إلا أن الترسيم البحري يظل نجمها .وفيما كان مروره آمنا في لبنان جاء عاصفا في كيان العدو الإسرائيلي, في لبنان موقف رسمي موحد ومتماسك وفي الكيان المعادي تخبط مدفوع باستثمار سياسي على أبواب الإنتخابات العامة. لبنان صاغ ملاحظاته على مضمون مسودة آموس هوكشتاين وجمعها في ورقة واحدة تم تثبيتها في اجتماع الرؤساء الثلاثة والإجتماع التقني الذي سبقه وتولى نائب رئيس مجلس النواب اليوم تسليمها إلى السفيرة الأميركية لنقلها إلى إدارتها في واشنطن.

mtv

أميركا مستعجلة، لبنان يستعد للرد، أما إسرائيل فتتخبط. إنها خلاصة مجريات عملية الترسيم اليوم.

السفيرة الأميركية دوروتي شيا جالت على نائب رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ودعت إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني، مؤكدة أن بلادها مهتمة بإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن. والظاهر أن الرد اللبناني لن يتأخر، وهو سيقدم خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي أسوأ الأحوال يوم الخميس المقبل.

NTV

بين لقاء الثلاثاء في لبنان وخميس الوزراء المصغر في القدس المحتلة دخل ملف الترسيم في سباق الأمتار الأخيرة في الرد والرد على الرد بعدما رست مناقصته على مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفضت عرضه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا وما إن تسلمته ثلاثية الرؤساء وأخضعته بعد الترجمة لفحوص مخبرية تقنية ولوجستية وذيلته بالملاحظات الفنية أودعته لدى أمانة سر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.

OTV

باستثناء تكرار الايجابيات، على وقع تأكيد السفيرة الاميركية لنائب رئيس مجلس النواب اليوم ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني، مع تجديد اهتمام بلادها بانجاز ملف الترسيم في اقرب وقت، يمكن الجزم أن الغالبية الساحقة مما يتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول هذا الموضوع لا تستند إلى معطيا،ت بل إلى تمنيات وتحليلات وقراءات، بعضها حسن النية، لكن أكثرها سيء النية… فمن غرائب لبنان التي لا تعد أو تحصى، أن ثمة أفرقاء في الداخل يتمنون أن تفشل المفاوضات، كي لا يسجل نجاحها نقطة إيجابية في سجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولو في الشهر الأخير من الولاية.

LBC

على خطى هوكستين، السفيرة الأميركية مستعجلة على تسلم الملاحظات اللبنانية على الرسالة التي سلمها المفاوض اللبناني إلى الرؤساء الثلاثة، وهي اجتمعت اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب ويفترض ان تكون تسلمت منه الملاحظات اللبنانية والتي سيتم إيصالها إلى الجانب الإسرائيلي، الذي لا يبدو في وضع مريح بسبب المزايدات بين الحكومة والمعارضة.

الميادين

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، "شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في ​كردستان العراق​ بالمدفعية وطائرات مسيرة".

وفي الأول من تشرين الأول، أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الحرس الثوري الإيراني "هاجم بالصواريخ والمدفعية مقار الإرهابيين الانفصاليين في إقليم كردستان"، شمال العراق.

الجزيرة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ​بنيامين نتانياهو​، خلال مقابلة مع "القناة 14"، إلى أن "اتفاقية ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان صفقة مخزية، لمدة 10 سنوات لم أكن مستعدًا للخضوع لإملاءات الأمين العام لحزب الله ​حسن نصر الله​ وقد تعرض للتهديد من قبلنا، استغرق الأمر من رئيس الحكومة ​يائير لابيد​ 3 أشهر للاستسلام لأن نصر الله هدده"، وأردف: "إنه يسلم ثروة ضخمة من الغاز".

العربية

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إطلاق ​كوريا الشمالية​ صاروخا بالستيا حلق فوق ​اليابان​، مستنكرا ما وصفه بأنه "تصعيد"، وفق المتحدث باسمه ​ستيفان دوجاريك​.وأوضح دوجاريك "من الواضح أنه تصعيد". ودعا الأمين العام "حكومة كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية بهدف تحقيق ما نطالب به منذ فترة طويلة، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من ​الأسلحة النووية​ بشكل كامل وقابل للتحقق منه".