لبنان الحر

أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​، الى أنه "فيما لبنان على بعد أيام من إنجاز الترتيبات لاستخراج النفط مع الجانب الإسرائيلي، والذي لا يرقى إلى اتفاق ل​ترسيم الحدود​ التي ستبقى عرضة للتأويل، يطالب ​حزب الكتائب​ بإحالة الاقتراح إلى مجلس النواب لاطلاع النواب عليه، كونهم ممثلين للشعب اللبناني، للتصويت عليه وفق ما ينص عليه ​الدستور​ في التعاطي مع المعاهدات الدولية وبخاصة المادة 52 منه التي تشير بالحرف إلى أن "المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب". وعليه، فإن هذا الملف لا يجوز أن يبقى محصورًا بفريق ​حزب الله​ وحلفائه خلافًا للدستور وبمعزل عن الشعب اللبناني".

صوت لبنان

استقبل نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب​ في مكتبه في المجلس اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ​دوروثي شيا​ التي إطلعت منه على نتائج المحادثات التي جرت في القصر الرئاسي الاثنين حول ملف ​الترسيم​ البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الاميركي ​آموس هوكشتاين​.

radio orient

تواصل رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​بلال عبدالله​، مع كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، والمدير العام ل​تعاونية موظفي الدولة​ يحي خميس، وجرى البحث في موضوع مرضى ​غسيل الكلى​ وتغطية هذه الحالات، في ظل الأزمة المتفاقمة للنظام الصحي برمته، وتم الإتفاق على تعجيل طريقة الدفع للمستشفيات، وفي آخر كل شهر، على أن تكون الجداول المطلوبة جاهزة ومرسلة.

اذاعة النور

دعا ​السيد علي فضل الله​، إلى التعاون والتنسيق والحوار والتضامن الوطني العام في كل ما يتصل باستحقاق ​الرئاسة اللبنانية​، مؤكداً على ضرورة التوافق على ​الترسيم​ الداخلي كما يحصل على مستوى الترسيم البحري، مشدداً على الوساطة الداخلية لا الخارجية فيما يتصل بالاستحقاق الرئاسي.

صوت المدى

أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى "رؤيته الّتي آمن بها من اليوم الأوّل لتسلّم مهامه الوزاريّة، والّتي رفع من خلالها شعاره بأنّ نهضة لبنان لن تكون إلّا من خلال نهضة مرافقة، وعن المرافئ والمطار والنّقل العام والأملاك البحريّة وغيرها"، مؤكّدًا أنّ "تفعيل العمل فيها والاستثمار الأمثل لها، سينعكس إيجابًا على لبنان ويسهم حتمًا في نهوضه من كبوته".