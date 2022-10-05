نقلت قناة i24news الإسرائيلية عن، ديفيد شينكر، إن فرص نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني "لا تزال مرتفعة للغاية" على الرغم من التقدم في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.وراى ان الاقتراح الذي قدمه كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، آموس هوكشتاين، "لا يفعل شيئا لخفض أو تخفيف التوترات على طول الخط الأزرق حيث ينقب حزب الله"، معتبرا أن "الصفقة قد تؤدي إلى تأجيل الصراع، لكنها لا تضمن أمن إسرائيل".وقال شينكر إنه "يبدو أن إسرائيل وافقت على منح اللبنانيين 100 في المئة مما يريدون"، مبينا أن "حقل قانا الذي سيخضع لسيطرة لبنان يحتوي على احتياطيات قليلة جدا".ولفت إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تدعي فوزها في السياسة الخارجية بالصفقة والنجاح في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مضيفا: "أعتقد أن الولايات المتحدة، حتى إدارة بايدن، تقوم بذلك بدافع الرغبة في المساعدة على استقرار المنطقة، على الرغم من أن النتيجة غير واضحة".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عشية "يوم الغفران، في وقت يحاصر الاحتلال ولليوم الثاني مدينة نابلس مع تصاعد عمليات المقاومة المسلحة، فيما أغلقت سلطات الاحتلال معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوب قطاع غزة أمام حركة البضائع.و أجرى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، تقييما عملياتيا للأوضاع في الضفة بشكل عام وشمالها بشكل خاص.وأوصى فوكس بفرض حصار على نابلس، التي شهدت العشرات من عمليات إطلاق النار خلال الأسابيع الأخيرة.وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، في وجه المصلين، ومنع دخوله حتى مساء الأربعاء، في وقت أعلنت فيه وزارة الأوقاف الفلسطينية أنه منع رفع الأذان في المسجد 57 مرة خلال أيلول/ الماضي.

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أقوالا منسوبة لرئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وجاء فيها أنه صادق على اغتيال ناشطين فلسطينيين يلاحقهم الاحتلال في الضفة الغربية بواسطة طائرات مسيرة.وقال غانتس، إن "هذه خرافات، وهذا ليس صحيحا"، مضيفا أن "رئيس هيئة الأركان العامة لم يصادق وليس مخولا بالمصادقة على اغتيالات، وهذه من صلاحياتي وليست من صلاحياته".

نفذ المئات من المستوطنين الإسرائيليين عمليات اقتحام في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى المسجد الأقصى، وحذرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من تفاقم الأمور "والدخول في مربع مظلم سيلحق الضرر بجميع الأطراف ولن يتمكن أحد بأن ينأى بنفسه عن الارتدادات وردود الأفعال جراء استمرار هذه الاعتداءات لقطعان المستوطنين وعربدتهم بحماية قوات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني".

أصيب شاب فلسطيني،، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى مشاركته في عملية دهس أسفرت عن إصابة عنصر في شرطة الاحتلال بجراح متوسطة، قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.