حققت القوات الأوكرانية اختراقاً ميدانياً جديداً في خيرسون بجنوب البلاد، ضد القوات الروسية.

وأفادت قناة «رايبار» الروسية على «تلغرام» بأن الأوكرانيين يتقدّمون في خيرسون لـ«قطع إمدادات المجموعات الروسية الموجودة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر».

ويتمركز نحو 20 ألف جندي روسي في هذه المنطقة، حسب التقديرات الغربية والأوكرانية. واعترف حاكم المنطقة فلاديمير سالدو، بحصول «اختراق» أوكراني وخسارة بلدة دودتشاني، قبل أن يؤكد أنّ الطيران الروسي «أوقف» التقدم الأوكراني.

سارت موسكو الخطوة قبل الأخيرة، نحو اعتبار معاهدات انضمام المناطق الانفصالية في أوكرانيا سارية المفعول. وصادق مجلس الاتحاد (الشيوخ) بالإجماع على المعاهدات، مقرا بذلك القوانين الدستورية الجديدة التي قضت بتوسيع حدود الدولة الروسية.

وينتظر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون ليدخل حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه بشكل سريع من قبل قادة المناطق الانفصالية. وبذلك تكون روسيا انتهت من الناحية القانونية من إجراءات ضم المناطق الجديدة، لتفتح الباب أمام سلسلة من التدابير الهادفة إلى دمج المناطق على كل الصعد المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. وهي المرحلة التي تستمر حتى مطلع العام 2026.

أعادت موسكو الثلاثاء، تأكيد موقفها حيال السجالات المتزايدة حول احتمال انزلاق الموقف حول أوكرانيا نحو مواجهة نووية. وبعد مرور يوم واحد من الإشارة التي وجهها الكرملين حول أن أي استخدام للأسلحة النووية لا يمكن أن يحدث إلا ضمن الشروط التي حددتها بنود العقيدة النووية الروسية، عادت الخارجية الروسية إلى تأكيد الموقف ذاته عبر بيان الدبلوماسي المسؤول عن الملف النووي في الخارجية فلاديمير إرماكوف، الذي قال إن روسيا «ملتزمة تماماً ببيان قادة الدول الخمس النووية بشأن عدم جواز شن حرب نووية».

استمرت المسيرات الاحتجاجية المناهضة للنظام في إيران لليوم 18، وانضم طلبة مدارس إلى حراك الجامعات، وأضرب معلمون وتجار في بعض المحافظات عن العمل، وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات على طهران بسبب حملة القمع المميتة، وأعلنت منظمة حقوقية إيران ارتفاع حصيلة القتلى إلى 153 شخصاً.

أجرت كوريا الشمالية اختباراً على صاروخها الباليستي الأطول مدى، أمس الثلاثاء، وذلك فوق اليابان للمرة الأولى منذ خمس سنوات، الأمر الذي دفع السلطات اليابانية إلى تحذير السكان ومطالبتهم بالاحتماء بأماكن حصينة.

ورداً على هذا الإطلاق، نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات هجومية مشتركة وأطلقتا قنابل دقيقة التوجه على جزيرة نائية في غرب المحيط الهادي، فيما أجرت طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة واليابان تدريبات فوق بحر اليابان.

وعلى الفور، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وأكد له التزام الولايات المتحدة الدفاع عن حلفائها.

مع قرب الانتخابات النصفية في الثامن من الشهر المقبل، دق المسؤولون الفيدراليون ناقوس الخطر، محذرين من نية الصين وروسيا التدخل في الانتخابات.

وقال المسؤولون إن روسيا تعمل لتعزيز الشكوك المحيطة بنزاهة الانتخابات، وترويج الادعاءات بالغش في الانتخابات السابقة التي لا تزال تتردد على لسان الرئيس السابق دونالد ترمب وبعض المرشحين الجمهوريين، فيما تعمل الصين على استهداف السياسيين المعارضين لمصالحها.

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة بإدراج الولايات المتحدة قبرص ضمن برنامج شراكة الدولة لمكتب الحرس الوطني التابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، معتبرة أن الخطوة الأميركية الجديدة بعد رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص لا يمكن تبريرها بأي ذريعة.

بدت الاحتفالات بيوم الوحدة في ألمانيا هذا العام مختلفة. كانت أقل ضوضاء وأكثر جدية. وعوضاً عن الحفلات الصاخبة والكلمات المتفائلة، حلت المظاهرات في الولايات الشرقية والهتافات الغاضبة. وأعاد يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام إلى الذاكرة، الفروق الكبيرة التي ما زالت تعيشها ألمانيا بين الغرب والشرق رغم مرور 32 عاماً على وحدتهما.