اللواء – عمر البردان

تناول موضوع ترسيم الحدود وقال علمت "اللواء"، أن الملاحظات التي وضعها لبنان، شكلية وليست جوهرية، وقد بدا واضحاً أنّ هذا العرض أثار ارتباكاً واضحاً في إسرائيل، ظهر من خلال التناقض في المواقف منه، بين مؤيد ومتحفظ ومعارض، ما سبب خشية من أن تدفع هذه المواقف المتناقضة المسؤولين الإسرائيليين إلى الانقلاب على المقترح الأميركي، بعد الضجة التي أثيرت بشأنه. كذلك، تناول الشأن الحكومي وقال، مع تسارع الخطى بشأن ملف الترسيم، فإنّ العجلة الحكومية قد وضعت مجدداً على السكة، مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة، إذا سارت الأمور وفق ما هو متوقّع لها، وأنّه من المرجّح أن يكون الأسبوع المقبل موعداً حاسماً للولادة الحكومية.

وقال إنّه من الطبيعي بعد إنجاز ملفي الترسيم البحري وتشكيل الحكومة، أن تتكثف وتيرة الاتصالات والمشاورات، من أجل التفرغ لمعالجة العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إذ أن المعطيات المتوافرة، تشير إلى أن الشغور في موقع الرئاسة الأولى يتقدم كافة الخيارات الأخرى. وفي ظل عدم وجود مؤشرات لأي توافق حول الرئيس العتيد، فهذا يدفع إلى توقع مرحلة شغور، لن تكون قصيرة كما يعتقد البعض. وعلى هذا الأساس، فإن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً عربياً ودولياً، سعياً لتقريب المسافات بين المكونات اللبنانية، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن في المقابل، فإنّ المتابعين للملف الرئاسي، يربطون بين إجراء الانتخابات، وبين حصول تطور إيجابي على خط الملف النووي الإيراني الذي لا يزال مثار أخذ ورد، ولذلك فإنّ هناك دعوات للبنانيين، من أجل تسهيل عملية الانتخاب، بصرف النظر عمّا قد يحصل في الإقليم.

الجمهورية – إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "شريعة غاب لاستعادة الوديعة...والدولة تتفرّج" تساءلت "أبي حيدر" هل تعيد المصارف تكرار تجربة الإقفال العام في وجه المودعين، بعدما تكرّر أمس وأمس الاول سيناريو اقتحام المصارف من قِبل مودعين مسلّحين للحصول على أموالهم بالقوة؟ وقالت إنّه وفي ظلّ التراخي في السير بحلول حازمة وواضحة للأزمة المالية، قد يتحوّل كل المودعين، إلى مقتحمين للمصارف. وأضافت عاد مشهد اقتحام المصارف إلى الواجهة أمس، بعدما شهد أكثر من مصرف في أكثر من منطقة عملية اقتحام لمودعين للمطالبة بسحب اموالهم العالقة في البنك، بما يثبت انّ الإضراب الذي نفّذه القطاع المصرفي اسبوعاً كاملاً على خلفية اقتحامات سابقة لم يشكّل رادعاً للمودعين للاستحصال على اموالهم، لا بل انّ هناك حاجة ماسّة لمعالجة هذه الأزمة قبل أن يقع المحظور. وفي السياق، قال المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية: لطالما حذّرنا من الذهاب في لبنان إلى استيفاء الحق بالذات والتهديد بالسلاح واحتجاز رهائن، ليس لأنّها جرائم يُعاقب عليها القانون بالحبس فحسب، بل وخصوصاً لأنّ من شأنها أن تأخذنا الى شريعة الغاب واستعمال القوة بدل الحق وتفشي التمييز لصالح من ينجح باستيفاء حقه بيده على حساب المتمسكين بدولة القانون. الأمر الذي قد يمتد إلى قطاعات أخرى عند استفحال الأزمات كالدواء والطحين وحتى الإيجارات القديمة، فتذهب الناس إلى استعمال العنف. وأضاف أنّ حوادث اقتحام المصارف من قِبل بعض المودعين للحصول على ودائعهم، تأتي نتيجة تقصير السلطات عن وضع خطة استراتيجية وزمنية لتحرير الودائع وإعطاء المودعين حقوقهم. أمّا من الناحية القانونية أكّد مرقص انّ القانون اللبناني ينصّ على إرجاع الوديعة لصاحبها عند استحقاقها، إلّا أنّه حتى أكبر المصارف في العالم لا تستطيع استيعاب تهافت مودعين لسحب مدخراتهم على مدى 3 سنوات متتالية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أنّ هذا الأمر لا شأن للمودع به. "ولذلك ندعو إلى وضع خطة من قِبل الدولة تعيد الأموال إلى المودعين على نحو زمني واضح وحتى ولو كان طويلًا، من أجل عدم لجوئهم إلى الخيارات العنفية".