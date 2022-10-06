TL

الأنظار السياسية والديبلوماسية مركزة على تطورات ملف الترسيم البحري في انتظار الردين الرسميين للبنان وإسرائيل على نص الإتفاق الذي تبلغه الطرفان من الوسيط الأميركي، فيما ترقب الأوساط حركة فعالة على الصعيد الحكومي.

المنار

حكوميا لا اجوبة واضحة بعد على مسار التأليف، وان كانت الاجواء محافظة على مستوى ايجابيتها بحسب مصادر المتابعين، وهو ما كان محط بحث السفيرة الفرنسية آن غريو في حارة حريك مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث بحثت الوضع اللبناني معبرة عن الاهتمام الفرنسي باستقرار لبنان ومسألة تشكيل الحكومة وفرص انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية.

nbn

بعد ما أدى لبنان قسطه في مسألة الترسيم البحري الحدودي الجنوبي وأدلى بدلوه في رده إلى السفارة الأميركية ومنها إلى الوسيط الذي أرسل نسخة إلى جانب العدو ساعات أو ربما أيام قليلة ستحسم مسار هذا الملف.

mtv

الرئيس بري يتجه الى دعوة مجلس النواب للاجتماع في الرابع عشر من الجاري في جلسة ثانية لانتخاب رئيس.

NTV

نائبة تعتصم في مصرف، ووزير يشرف على إضرام النيران أمام المركزي وما بينهما حركة اقتحامات عدة نفذها مودعون "وبراحة البال" من دون سلاح هو المشهد الذي ستعتاد عليه المصارف يوميا بعدما طال حجز أموال الناس ثلاث سنوات

OTV

لبنان ينتظر ولا يتنازل، والعدو يقرر غدا ولا يتجاوز خلافاته الداخلية، على وقع التنافس الحاد في انتخاباته التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.

LBC

بعد المناورة التي نفذها كل الكتل والنواب في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية ,العين على تأمين نصاب ال86 نائبا , لفتح الدورة الاولى من جلسة الانتخاب الثانية ,وكذلك الدورة الثانية, وإلا لا انتخاب .

الميادين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوماً يقضي بنقل ملكية محطة زاباروجيا للطاقة النووية إلى روسيا.

الجزيرة

عن القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 6 طائرات إيرانية الصنع من طراز شاهد الليلة الماضية جنوبي البلاد

العربية

شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين.