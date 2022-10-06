لبنان الحر

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، النائب محمد يحيى، في زيارة تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

صوت لبنان

أكد النائب عبدالرحمن البزري ان "الترسيم قاب قوسين والمؤشرات ايجابية وكان هناك ضغط اميركي واوروبي باتجاه الترسيم لما في ذلك من فائدة للاقتصاد العالمي وللاستقرار في المنطقة ولإمكانية انقاذ لبنان".

radio orient

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض التعرفات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة العامة "بهدف التخفيف عن كاهل المريض المواطن في ظل الظروف المالية البالغة الصعوبة التي يشهدها لبنان والتي تنعكس خصوصًا على القطاع الصحي والإستشفائي".

اذاعة النور

أبرق الرئيس نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الاسد مهنئا بذكرى حرب تشرين واكد اننا نجدد انحيازنا ودعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان ومكافحة الإرهاب

صوت المدى

طلب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع Oliver Varhelyi خلال استقباله له في قصر بعبدا، دعم ​الاتحاد الأوروبي​ لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية.