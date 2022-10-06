الوكالة الوطنية للإعلام

بعثة الاتحاد الاوروبي: فاريلي حث المسؤولين اللبنانيين على الإصلاحات وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ببيان، أن "المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي زار لبنان في 4 و5 تشرين الحالي، وخلال هذه الزيارة الرسمية الأولى للبنان، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وزار مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لكاريتاس لبنان".ولفت البيان الى أنه "خلال الاجتماعات، أكد المفوض فاريلي على الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وإذ أقرّ بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ناقش فاريلي مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها".