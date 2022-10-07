فرصة فيرستابن للتتويج الكبير في اليابان الكبرى:

يملك الهولندي ماكس فيرستاين، سائق ريد بول، فرصة جديدة للتتويج بطلاً للعالم في سباقات فورمولا واحد للعام الثاني توالياً، عندما يخوض جائزة اليابان الكبرى، المرحلة ال18، على حلبة سوزوكا الأحد.

كيريوس إلى الريع النهائي

تخطى الأسترالي نيك كريوس خسارته المجموعة الأولى أمام البولندي كاميل مايخشاك ليخرج فائزاً 3-6 و 2-6، في طريقه الى بلوغ ربع النهائي دورة طوكيو اليابانية لكرة المضرب (500 نقطة).