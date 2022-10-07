TL

المرحلة الحالية هي مرحلة السباق مع الوقت بعدما تقدم ملف الترسيم الحدودي البحري الجنوبي واجهة الإهتمامات اليوم عقب المفاجئة الإسرائيلية بإعلان رئيس حكومة العدو الإسرائيلي? يائير لابيد? نقلا عن الإعلام الإسرائيلي رفضه التغييرات التي يسعى لبنان إلى إجرائها.

المنار

صراخٌ صهيونيٌ من عمقِ الوجعِ الداخلي والسياسي طفا على اجتماعِ مجلسِهم الوزاري، المطوّقِ الى حدِّ الاختناقِ بالمهلِ الانتخابيةِ وضيق ِالخياراتِ الميدانية. لم يكن الصهيونيُ على هذه الحالِ منذُ انشاءِ الكيان، غرِقَ بينَ سطورِ التعديلاتِ اللبنانيةِ على المقترحاتِ الاميركيةِ لترسيمِ الحدود ِالبحرية، هربَ الى العنترياتِ والتهديدات، وارادَ وزيرُ حربِه بيني غانتس تجربةَ الحربِ النفسيةِ على اللبنانيين، فدعا قواتِه للتأهبِ والاستعدادِ لايِ تصعيدٍ في الشمال..

nbn

إلى جانب الاستحقاقين الرئاسي والحكومي يبقى استحقاق ترسيم الحدود البحرية حاضرا بقوة. وبعدما قال لبنان كلمته في موضوع المسودة الأميركية باتت الأمور تنتظر جلاء صورة الموقف النهائي للعدو الإسرائيلي المنقسم على نفسه. وفي هذا الشأن ينتظر المراقبون نتائج الجلسة التي يعقدها الكابنيت الإسرائيلي المصغر الذي لم يرشح عنها سوى ما نقل عن وزير الحرب الإسرائيلي من تعليمات للجيش بالاستعداد لتصعيد أمني على الحدود مع لبنان

mtv

اسرائيل خالفت كل التوقعات اللبنانية الرسمية ورفضت التعديلات اللبنانية على المقترح الاميركي لاتفاق الترسيم البحري. الرفض الاسرائيلي فاجأ المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا يتوقعون ردا ايجابيا، وخصوصا انهم قدموا كل ما يمكنهم تقديمه في سبيل انجاز ملف الرسيم. اللافت ان المسؤولين اللبنانين لم يفقدوا الامل حتى الان، اذ اكد مسؤول لبناني لوكالة "رويترز" ان لبنان يريد معرفة ما اذا كان الرفض نهائيا او يمكن التفاوض بشأنه.

NTV

لم تعلن إسرائيل رسميا رفضها اتفاق الترسيم مع لبنان لكن إعلامها ومسوؤليها الأمنيين سربوا أنباء عن رفض التعديلات المقترحة التي سلمها لبنان الرسمي إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين وحال الإرباك في الإعلان والإعلام الاسرائيلي بدا أنها تأثرت بالمعركة الانتخابية بين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو ما دفع بوزير الحرب إلى ربط الأحزمة والترويج للاستنفار على الحدود وهذه الوضعية لها من يرد عليها يوم السبت المقبل في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فيما لم يجد لبنان الرسمي من دواع للرد على فرضيات إسرائيلية لم ترق إلى مستوى مجلس الوزراء المصغر.

OTV

ثلاث معارك خاسرة تخاض اليوم. المعركة الخاسرة الاولى اسرائيلية، من خلال عراضات الرفض والقبول للملاحظات اللبنانية على المقترح الاميركي. فالعدو يدرك قبل سواه ان ميزان القوى على الارض في غير صالحه، وان لبنان يمتلك ما يكفي من عناصر قوة سياسية وعسكرية لمنع استخراج الغاز من حقل كاريش طالما لم تصله حقوقه كاملة، من دون ان يكون معنيا اطلاقا بالمناورات الداخلية المتبادلة في الشهر السابق للانتخابات التشريعية في اسرائيل

LBC

تراجعت الإيجابية في ملف الترسيم: "مسؤول إسرائيلي كبير يكشف أن رئيس الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل التغييرات الجوهرية التي يسعى لبنان إلى إجرائها وأصدر تعليماته إلى فريق التفاوض برفضها". وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية حتى إذا تسبب ذلك بعدم التوصل إلى اتفاق.

الميادين

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أنّه "يتوقع توقيع اتفاقية مع إيران بشأن تبادل إمدادات النفط والغاز بحلول نهاية العام الحالي".

الجزيرة

وزير الدفاع الإسرائيلي: إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يضر بمصالح إيران في المنطقة

العربية

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء صلاح الدين.