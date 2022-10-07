لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وجرى البحث في الشؤون الراهنة والاستحقاقين الرئاسي والحكومي.

صوت لبنان

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب نواب تكتل "الاعتدال الوطني": احمد خير، محمد سليمان، سجيع عطية والامين العام للتكتل النائب السابق هادي حبيش، في حضور اعضاء من تكتل "الجمهورية القوية" النواب: جورج عقيص، فادي كرم، زياد الحواط، الياس اسطفان، غياث يزبك وايلي خوري.

radio orient

أعلنت وزارة الصحة أنه "تم تسجيل اول اصابة بالكوليرا، في 5 تشرين الأول، في لبنان في محافظة عكار. وحالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وتجدر الاشارة الى ان هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا".

اذاعة النور

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 تشرين الاول 2022، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

صوت المدى

أعلنت رئاسة الجمهورية، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون، بحث مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين".