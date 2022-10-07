أعادت الحكومة الألمانية ما تقول إنها "الدفعة الأخيرة المعروفة" من عائلات مقاتلي "داعش" الألمان، الموجودين في "مخيم الروج" الذي يديره الأكراد في شمال شرقي سوريا. وأعلنت وزيرة الخارجية أنالينا بيروبوك، عن وصول 7 أطفال و4 نساء، إضافةً إلى شاب يبلغ من العمر 20 عاماً وكان يبلغ 11 عاماً عندما غادر مع والدته إلى مناطق "داعش" في سوريا. وألقت السلطات الألمانية القبض على الشاب واثنين من النساء المرافقات لهم بعد وصولهم إلى ألمانيا. وأصدر المدعي العام الألماني الفيدرالي بياناً يفصّل فيه التهم المودهة إلى الثلاثة. وقالت بيروبوك، إنه مع إعادة الأطفال والنساء "تكون كل الحالات المعروفة قد تم إغلاقها،. وأضافت: " ما كان علينا تركهم في المخيمات في شمال شرقي سوريا من دون أي احتمالات، ولكن على النساء والشاب الذين أعيدوا أن يواجهوا عواقب أفعالهم".