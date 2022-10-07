الديار/فادي عيد

نقل عن الأوساط النيابيةقولها عن وجود أصوات بارزة في صفوف المعارضة، وتحديداً في تكتل قوى "التغيير"، ترفض مرشّح المعارضة الرسمي اليوم وهو النائب ميشال معوض، مشيرةً إلى أن ما حصل في الجلسة الإنتخابية الأولى قد يتكرّر مجدداً في هذا المجال، في حال استمر الإنقسام داخل جبهة المعارضة، والذي برّره بعض المعارضين، بأنه يعود إلى عدم التوافق في النظرة إلى معوّض، وإلى مواصفاته التي لا تلتقي مع المواصفات التي حدّدتها أطراف هذه المعارضة، والتي تتمايز بها كل كتلة عن الكتلة الأخرى، وقد ظهر ذلك جلياً في التصويت لمرشّحين ، هما معوّض وسليم ميشال إده، مقابل الموقف الموحّد للنواب والكتل التي تُصنّف في دائرة الموالاة، والتي اتفقت على التصويت بورقةٍ بيضاء..